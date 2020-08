KuncI Gitar, Chord Gitar Kangen - Dewa 19, Lengkap dengan Liriknya

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul Kangen populer dibawakan oleh grup band kawakan Dewa 19.

Berikut Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kangen - Dewa 19:

Intro : C Am F G

C Am F G

C Am F

Kutrima suratmu tlah kubaca



G C

dan aku mengerti

Am F

betapa merindunya dirimu

Bb Am

akan hadirnya diriku

Em F Am Bb

didalam hari harimu Bersama lagi

C Am F

Kau bertanya padaku Kapan aku

G C

akan kembali lagi