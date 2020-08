One Piece

One Piece

Spoiler Manga One Piece 988 Mengungkap Kelemahan Kaido, Big Mom vs Luffy

BANGKAPOS.COM - Chapter terbaru manga One Piece arc Wano tidak terbit pekan ini.

Diinformasikan situs baca manga secara daring, Mangaplus Shueisha, One Piece chapter 988 dijadwalkan rilis pada Minggu (23/8/2020).

Meski demikian, prediksi cerita hingga spoiler di bab 988 telah banyak beredar di internet.

Berikut spoiler manga One Piece chapter 988 yang telah dirangkum Tribunnews.com dari ibtimes.com, gamenguides.com, dan omnitos.com.

Di manga One Piece chapter 988 diprediksi akan ada pertarungan besar antara Minks dan Nine Red Scabbards yang melawan Kaido, serta Big Mom vs Luffy.

Sebagaimana diketahui, pada chapter sebelumnya Kaido telah menerima tantangan Nine Red Scabbards, lalu mereka menuju atap kastil tengkorak raksasa Onigashima.

Sementara di atap terlihat siluet menyerupai Nekomamushi yang sedang menunggu awan-awan menyingkir dan menampakkan bulan purnama.

Saat melihat bulan purnama, naluri liar Minks akan bangkit dan menjadi Suulong (Singa Bulan).

Menurut pengguna Reddit, vorpalitie, chapter selanjutnya mungkin akan menampilkan Minks dalam bentuk Suulong.