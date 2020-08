Ternyata Cara Memakai Bra Bisa Ungkap Kepribadian Rahasia Seorang Wanita?

BANGKAPOS.COM - Banyak wanita di dunia ini yang menggunakan bra hanya untuk menyokong payudaranya.

Meskipun digunakan pada tempat yang tak bisa dilihat orang banyak, bra ternyata memiliki beragam jenis model yang juga bisa menunjang penampilan.

Setiap wanita, pasti memiliki masing-masing favorit branya dan ini ternyata secara tak langsung dapat mengungkapkan karakter si pemakainya loh!

Seorang ahli bahasa tubuh dan perilaku manusia, sekaligus penulis dari buku Snap: Making the Most of First Impressions Body Language, and Charisma, mengatakan bahwa cara seorang wanita mengenakan bra bisa menunjukan kepribadian mereka.

"Apa yang kau lakukan dan cara kau melakukannya, terbentuk secara bersamaan menceritakan dirimu sendiri," tulis Wood.

Berikut empat karakter kepribadian wanita dilihat dari cara mengenakan bra:

Mengenakan bra dengan mengaitkan tali dari belakang

Wanita yang biasanya mengenakan bra dengan cara mengaitkan dari belakang adalah wanita yang memiliki kepribadian yang baik dalam hal memberi support kepada orang lain.

Mereka juga suka berada dengan orang-orang yang telah akrab dengannya.

Selain itu, wanita ini juga senang mengikuti tradisi dan memiliki persiapan matang dalam menghadapi suatu hal.