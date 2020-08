Setahun Menikah dengan Reino Barack, Terungkap Alasan Syahrini Belum Juga Hamil, Singgung Soal Janji

BANGKAPOS.COM - Syahrini dan Reino Barack sudah setahun lebih menikah.

Meski begitu Syahrini belum hamil hingga saat ini.

Sang suami akhirnya mengungkapkan penyebab belum hamilnya Syahrini.

Diberitakan Kompas.com, Reino mengatakan, sejak awal pernikahan mereka telah mengikat janji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu.

Sebab, kata Reino, ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak, semua akan berubah total.

"Karena saya inget sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda, it's different," kata Reino dalam siaran langsung di Instagram @medcomid, pada Jumat (19/6/2020).

Lebih dari itu, Reino mengatakan, usia pacarannya dengan Syahrini terbilang pendek sebelum memutuskan untuk menikah.

"Jadi menurut saya kami shake hand, sama-sama, 'ok ya mungkin kita let's enjoy our moment together, baru nanti kita akan membangun family'," kata Reino menirukan perkataan kepada Syahrini.

Syahrini dan Reino Barack menikah pada 27 Februari 2019.