Kisah Perjuangan & Curahan Hati Reggina Lawalata Suport Keputusan Oscar Lawalata Menjadi Transgender

Belakangan Ini nama Desainer kondang Oscar Lawalata menyita perhatian netizen.

Hal tersebut lantaran dari pengakuan sang ibu yang menyebutkan kakak dari Mario Lawalata ini telah memutuskan mengubah gendernya menjadi perempuan.

Hal tersebut dungkap sendiri oleh Reggy Lawalata di kanal youtubenya The Lawalatas yang diunggah 5 Agutus 2020 kemarin dengan judul "Anakku Feminim"

Dalam video tersebut, Reggy Lawalata menceritakan perjalanan dirinya hingga akhirnya menerima keputusan oscar menjadi transgender.

Diceritakan Reggy dirinya sudah menerima kondisi oscar yang berbeda sejak 5-6 tahun lalu.

"Kami saya dan oscar berbicara dari hati ke hati dan saya menetukan. Pemilihan oscar apapun itu saya suport karena bagaimanapun kamu adalah anak saya. Apapun kamu adalah anak saya, apapun kamu I Love you So Much So You Can do What Yo Want. Whatever what you want. whatever," ujar Reggy

Oscar Lawalata, desainer yang memilih jadi wanita. (instagram/oscarlawalata)

Suport juga diberikan oleh sang adik Mario Lawalata.

" Saya kemudian bicara sama Mario, ya sudah apapun yang kamu lakukan, apapun yang membuat kamu bahagia kami tidak akan komentar kami akan suport," ungkapnya.

Dengan keadaan oscar diakui Reggy, dirinya sempat galau. bahkan timpbul pertayaaan besar. Hingga ia sempat berpikir apakah hal itu disebabkan perceraiannya.