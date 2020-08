3 Aktor Korea Positif Covid-19, Produksi Drakor Langsung Dihentikan

BANGKAPOS.COM--Tiga aktor Korea Selatan dinyatakan positif corona.

Akibatnya, produksi drama korea atau drakor yang mereka jalani harus dihentikan.

Mereka adalah Seo Sung Jong, Heo Dong Won dan Kim Won Hae.

Seo Sung Jong, yang merupakan pemain drama "To All The Guys Who Loved Me," adalah aktor pertama yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dengan positifnya Seo Sung Jong, proses produksi drama harus berhenti sementara.

Seluruh pemain dan staff pun juga akan dites Covid-19.

Drama "To All The Guys Who Loved Me," Seo Sung Jong (Koreaboo)

Sehari setelahnya, yaitu pada 20 Agustus 2020, aktor kedua yang dinyatakan positif Covid-19 yaitu Heo Dong Won.

Heo Dong Won adalah aktor yang bermain dalam drama The King: Eternal Monarch dan When The Camellia Blooms.

Menurut laporan eksklusif dari SPOTV, Heo Dong Won terpapar virus corona saat bertemu dengan Seo Sung Jong.

Keduanya dijadwalkan tampil dalam lakon Jjambbong bersama.