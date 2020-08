Drama Korea Terbaru If You Cheat, You Die, Jo Yeo Jeong Tampil di Komedi Thriller

If You Cheat, You Die

BANGKAPOS.COM -- Kamu menunggu drama korea terbaru? Drama yang diperankan Jo Yeo Jeong ini bisa jadi pilihan.

Ada banyak drakor terbaru yang siap untuk tayang di bagian kedua tahun ini.

Salah satunya adalah drama Korea terbaru KBS yang akan dibintangi Jo Yeo Jeong, aktris film Parasite besutan sutradara Bong Joon Ho.

Drama Korea terbaru di KBS 2TV ini berjudul If You Cheat, You Die. Jo Yeo Jeong dipasangkan dengan aktor Go Joon.

Pada Kamis (20/8), foto-foto sesi baca naskah pun dirilis.

Jo Yeo Jeong terlihat ceria menjalani sesi baca naskah bersama Go Joon.

Para pemeran pendukung lainnya yang datang di sesi baca naskah ini adalah Yeonwoo, Kim Yeon Dae, Lee Si Eon, Jung Sang Hoon, dan masih banyak lagi.

Di drama Korea terbaru ini, Jo Yeo Jeong dan Go Joon akan memerankan sepasang suami istri.

Drakor If You Cheat, You Die sendiri akan mengusung genre komedi yang ditambah dengan misteri thriller dalam alur ceritanya.

Meski mengangkat genre yang sedikit menegangkan, foto-foto sesi baca naskah menunjukkan cerianya para pemeran drakor ini.