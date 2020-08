Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Bidadari Tak Bersayap: Sampai Habis Umurku, Sampai Habis Usia

BANGKAPOS.COM - Berikut chord gitar dengan kunci mudah mulai dari C untuk lagu Bidadari Tak Bersayap - Anji.

Berikut chord gitar lagu Bidadari Tak Bersayap - Anji

[Intro] C Fm Am D

F C/E Dm G C..C

C Fm

Bidadari tak bersayap

Am D

datang padaku

F C/E (Am)

Dikirim Tuhan dalam

Dm G C

wujud wajah kamu

F C/E (Am)

Dikirim Tuhan dalam

Dm G C

wujud diri kamu..

C Fm

Sungguh tenang ku rasa

Am D

saat bersamamu

F C/E Am

Sederhana namun indah

Dm G C

kau mencintaiku..

F C/E Am

Sederhana namun indah

Dm G C

kau mencintaiku..

[Reff I]

C G

Sampai habis umurku

F C

sampai habis usia

G Am

Maukah dirimu..

F C

jadi teman hidupku

C G

Kaulah satu di hati

F C

kau yang teristimewa

G Am

Maukah dirimu uu..

F G C

hidup denganku..

C Fm

Diam-diam aku

Am (-G-F-Em) D

memandangi wajahnya

F C/E Am

Tuhan ku sayang sekali

Dm G C

wanita ini

F C/E Am

Tuhan ku sayang sekali

Dm G C

wanita ini..

[Reff II]

C G

Sampai habis nyawaku

F C

sampai habis usia

G Am

Maukah dirimu..

F C

jadi teman hidupku

C G

Kaulah satu di hati

F C

kau yang teristimewa

G Am

Maukah dirimu uu..

F G C

hidup denganku..

F G Am

katakan “yes, i do“

F G Am

jadi teman hidupku

F G C

du..dudu..dudu..

F G C

du..dudu..dudu..dududu

[Interlude] C G F C

G -E Am G

F G C..

G C/E Am G F..

G..

hoo...

Kembali ke [Reff]

F G Am

Katakan “yes, i do“

F G Am

Jadi teman hidupku

F G C

Katakan “yes, i do“

F G C

Hiduplah denganku

F G C

Jadi teman hidupku...

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Chord Gitar Lagu Bidadari Tak Bersayap - Anji: Sampai Habis Umurku, Sampai Habis Usia.

Penulis: Arif Fajar Nasucha