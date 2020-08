Gunakan Masker dari Celana Dalam Wanita, Miliarder Nyentrik Ini Ditahan Polisi

BANGKAPOS.COM -Miliarder nyentrik asal Amerika Serikat, John McAfee, kembali menuai kontroversi setelah ia kedapetan menggunakan celana dalam wanita sebagai masker.

Akibat kelakuannya tersebut, pemilik perusahaan antivirus McAfee tersebut harus berurusan dengan pihak kepolisian saat berpergian di Norwegia.

“Saya ditahan di Norwegia. Masalah sepele tapi menunggu pihak birokrat tingkat tinggi [sic] datang. Slow b******s, seperti yang Anda tahu,” tulisnya di Twitter seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (13/8/2020).

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.

Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.

I put on my thong mask.

They demanded I replace it. I refused.

Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm