Heboh Video Viral adiknya bersama Kekasih, Kakak Adhisty Zara Ungkap Soal Kesehatan Mental

BANGKAPOS.COM - Media sosial tengah dihebohkan dengan video mantan member JKT48, Adhisty Zara.

Namanya pun menjadi trending topik di Twitter pada Rabu malam, 19 Agustus 2020.

Pemeran film 'Dua Garis Biru' tersebut menjadi trending saat berdua bersama kekasihnya bernama Zaki Pohan.

Yang bikin heboh adalah beredar video yang memperlihatkan payudara Zara diremas sang kekasih.

Video tersebut nampak dibagikan ke dalam Instagram Story akun @zaraadhsty.

Usai video tersebut menghebohkan netizen seantero Insdonesia, Kakak Adhisty Zara, Hasyakyla Utami mengungkapkan kondisi sang adik.

Hasyakyla Utami berujar, bahwa kondisi sang adik saat ini yang penting daripada beredarnya kabar video tersebut.

Dilansir dari Grid.ID, hal tersebut ia ungkapkan dalam cuitan di Twitternya, Kamis (20/8/2020).

"Her mental health is more important than this sh*t (Kesehatan mentalnya sekarang lebih penting daripada peristiwa ini)," tulis Hasyakyla.

Hasyakyla mengakui kesalahan adiknya, akan tetapi ia meminta kepada seluruh netizen untuk tidak menghujat sang adik dan keluarganya.