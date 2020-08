New Ignis City Car yang Maskulin dan Mantap, Dibekali Ground Clearance Paling Tinggi di Kelasnya

Suzuki membekali New Ignis dengan ground clearance.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Suzuki Ignis hadir di Indonesia mengusung konsep 'The New Breed of Urban SUV'. Potretnya sebagai city car kini menjadi lebih maskulin dan mantap melibas berbagai medan.

Suzuki membekali New Ignis dengan ground clearance atau ketinggian jarak antara sasis terhadap permukaan tanah, yang mencapai 180 mm. Terhitung paling tinggi untuk mobil di kelasnya.

Adapun tujuan Suzuki dalam menciptakan ground clearance tinggi bagi New Suzuki Ignis adalah mengubah citra city car yang lekat sebagai mobil berbodi mungil berkapasitas empat-lima penumpang tanpa ekor sebagai bagasinya.

New Ignis juga memiliki air intake 700 mm yang diklaim cukup tinggi jika terpaksa menerobos genangan air pada musim hujan.

"Untuk harga Suzuki Ignis dibulan ini memberikan promo dengan DP mulai Rp 20 jutaan saja atau angsuran mulai Rp 3 jutaan," ungkap Hendra, Manajer Operasional PT Jagorawi Motor.

Selain itu dapatkan juga diskon hingga puluhan juta rupiah dan emas Logam mulia setiap pembelian mobil Ignis di bulan ini.

"Jangan lupa kunjungi juga pameran kami di Transmart Pangkalpinang setiap harinya, Toko Neneng khusus hari Rabu dan Sabtu. Dapatkan promo terbaik kami dan spesial tambahan khusus Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung," tambah Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

