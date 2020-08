Ini Jadwal Pengambilan BST untuk Wilayah Kota Pangkalpinang di Kantor Pos

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial untuk tahap IV dan V dilakukan secara serentak melalui Kantor Pos mulai Senin (24/08/2020).

Untuk di Pulau Bangka, BST tahap IV dan V tersebut dialokasikan bagi ribuan keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jumlah BST yang diterima oleh KPM tahap IV berbeda dari tahap sebelumnya. Untuk tahap sebelumnya KPM menerima BST Rp 600.000 per orang, sedangkan untuk tahap IV dan V ini KPM akan menerima masing-masing per tahapnya Rp 300.000 per orang yang akan kita bayarkan serentak," kata Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Pangkalpinang Azmat Nuzul Pasa kepada bangkapos.com, Senin (24/8/2020).

Berikut ini jadwal pengambilan BST untuk wilayah Kota Pangkalpinang

Kecamatan Taman Sari

1. Kelurahan Batin Tikal, Senin (24/8) pukul 08:00-12:00 WIB di Kelurahan Batin Tikal

2. Kelurahan Gedung Nasional, Senin (24/8) pukul 08:00-12:00 WIB di Kelurahan Gedung Nasional

3. Kelurahan Rawa Bangun, Senin (24/8) pukul 08:00-12:00 WIB di Kelurahan Rawa Bangun

4. Kelurahan Opas, Senin (24/8) pukul 08:00-14:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

5. Kelurahan Kejaksaan, Senin (24/8) pukul 08:00-14:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

Kecamatan Girimaya

1. Kelurahan Bukit Intan, Senin (24/8) pukul 14:00-17:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

2. Kelurahan Bukit Besar, Senin (24/8) pukul 14:00-17:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

3. Kelurahan Semabung Baru, Selasa (25/8) pukul 09:00-12:00 WIB di Kelurahan Semabung Baru

4. Kelurahan Pasir Padi, Selasa (25/8) pukul 09:00-12:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

5. Kelurahan Sriwijaya, Selasa (25/8) pukul 09:00-12:00 WIB di Kelurahan Sriwijaya

Kecamatan Gerunggang

1. Kelurahan Tua Tunu Indah, Selasa (25/8) pukul 13:00-17:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

2. Kelurahan Bukit Sari, Selasa (25/8) pukul 09:00-12:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang.

3. Kelurahan Bukit Merapin, Selasa (25/8) pukul 13:00-17:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang.

4. Kelurahan Kacang Pedang, Selasa (25/8) pukul 09:00-12:00 WIB di Kelurahan Kacang Pedang

5. Kelurahan Taman Bunga, Rabu (26/8) pukul 08:00-12:00 WIB di Kelurahan Taman Bunga

6. Kelurahan Air Kepala Tujuh, Rabu (26/8) pukul 08:00-12:00 WIB di Kelurahan Air Kepala Tujuh

Kecamatan Gabek

1. Kelurahan Selindung, Rabu (26/8) pukul 08:00-12:00 di Kelurahan Sekindung

2. Kelurahan Gabek Satu, Rabu (26/8) pukul 08:00-12:00 di Kantor Pos Pangkalpinang

3. Kelurahan Gabek Dua, Rabu (26/8) pukul 12:00-17:00 di Kantor Pos Pangkalpinang

4. Kelurahan Jerambah Gantung, Rabu (26/8) pukul 08:00-11:00 di Kantor Pos Pangkalpinang

5. Kelurahan Air Salemba, Rabu (26/8) pukul 11:00-15:00 di Kantor Pos Pangkalpinang

6. Kelurahan Selindung Baru, Rabu (26/8) pukul 15:00-17:00 di Kantor Pos Pangkalpinang

Kecamatan Pangkalbalam

1. Kelurahan Ampui, Kamis (27/8) pukul 08:00-11:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

2. Kelurahan Ketapang, Kamis (27/8) pukul 11:00-17:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

3. Kelurahan Pasir Garam, Kamis (27/8) pukul 08:00-10:30 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

4. Kelurahan Lontong Pancur, Kamis (27/8) pukul 10:30-14:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

5. Kelurahan Rejo Sari, Kamis (27/8) pukul 14:00-17:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

Kecamatan Bukit Intan

1. Kelurahan Air Itam, Kamis (27/8) pukul 08:00-12:00 WIB di Kelurahan Air Itam

2. Kelurahan Pasir Putih, Kamis (27/8) pukul 08:00-12:00 WIB di Kelurahan Pasir Putih

3. Kelurahan Semabung Lama, Kamis (27/8) pukul 08:00-12:00 WIB di Kelurahan Semabung Lama

4. Kelurahan Bacang, Jumat (28/8) pukul 08:00-11:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

5. Kelurahan Air Mawar, Jumat (28/8) pukul 13:00-15:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

6. Kelurahan Temberan, Jumat (28/8) pukul 15:00-17:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang

7. Kelurahan Sinar Bulan, Jumat (28/8) pukul 08:00-11:00 WIB di Kantor Pos Pangkalpinang.