JUNG Hae In dan Kim Hye Yoon Bakal Gabung Jisoo BLACKPINK dalam Drama Snowdrop

Jung Hae In Hingga Kim Hye Yoon akan Bergabung dengan Jisoo BLACKPINK dalam Drama Snowdrop

BANGKAPOS.COM-- Aktor Jung Hae In dikabarkan akan menjadi pemeran utama dalam drama Korea, Snowdrop.

Jung Hae In telah di casting untuk peran tersebut dan akan dipasangkan dengan Jisoo BLACKPINK.

Tidak hanya kedua pesohor tersebut Kim Hye Yoon juga akan terlibat dalam drama ini.

Melansir Koreaboo.com, seorang perwakilan dari drama tersebut mengungkapkan, bahwa Jung Hae In telah ditawari peran sebagai pemeran utama pria.

FNC Entertainment telah merespon kepada media dengan mengatakan Jung Hae In, telah menerima tawaran itu, bersama dengan drama lainnya dan akan mempertimbangkan.

Di sisi lain, sebelumnya, telah diumumkan bahwa aktris Kim Hye Yoon telah mengkonfirmasi perannya dalam drama tersebut, bersatu kembali dengan sutradara dan penulis SKY Castle untuk karya baru tersebut.

Karena Jung Hae In dan Kim Hye Yoon adalah bintang yang sedang naik daun untuk drama dan roman remaja, banyak yang mengantisipasi chemistry yang akan mereka bawa ke layar.

Jung Hae In menjadi terkenal karena melo-romansanya, Something In The Rain dan One Spring Night, sementara Kim Hye Yoon mencuri hati dengan Extraordinary You dan SKY Castle.

Snowdrop juga akan menjadi peran akting besar pertama Jisoo, karena dia sebelumnya memiliki cameo kecil dalam drama seperti Arthdal ​​Chronicles dan Producers.