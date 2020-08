Kecantikannya Diakui Dunia, Ayu Ting Ting Malah Minder Bersanding dengan Nia Ramadhani

BANGKAPOS.COM - Tak hanya kondang sebagai pedangdut sukses dengan honor fantastis, Ayu Ting Ting juga dikenal akan parasnya yang cantik.

Bagaimana tidak, pada tahun 2019 lalu Ayu Ting Ting dinominasikan jadi wanita tercantik di dunia versi TC Candler.

Tak tanggung-tanggung, kecantikan Ayu Ting Ting bersaing dengan sederet artis cantik dari berbagai negara.

Termasuk salah satunya personel girlband terkenal asal Korea Selatan, Rose BLACKPINK.

Melalui akun Instagram @tccandlers, TC Candler mengunggah foto Ayu Ting Ting dengan tagline 'The 100 Most Beautiful Faces 2019 - Nominee' pada 1 Oktober 2019 lalu.

"AYU TINGTING Official Nominee for The 100 Most Beautiful Faces of 2019. Nominate on Our YouTube channel. Comment something nice on our Instagram (@tccandler) to voice your support. #ayutingting #indonesia #singer #ayutingting92," tulis akun Instagram @tccandlers.

Ayu Ting Ting hingga kini belum menemukan calon suami baru. Sang ibu ingin sosok pria ini jadi pendamping putrinya. (instagram.com/ayutingting92)

Kecantikannya diakui sampai tingkat dunia, namun Ayu Ting Ting baru-baru ini justru kepergok minder saat harus bersanding dengan geng Nia Ramadhani.

Ya, dalam momen yang terekam di acara Brownis tersebut, sang pelantun ‘Sambalado’ sampai mencibir dirinya sendiri karena merasa tak selevel dengan bintang tamunya.

Ayu Ting Ting masuk nominasi wanita tercantik di dunia versi TC Candler. (Instagram.com/@tccandler)

Awalnya aktris Yasmine Wildblood dan Nia Ramadhani jadi bintang tamu di acara Brownis yang dipandu Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan dan Ruben Onsu.

Begitu Yasmine datang dari belakang panggung, Ruben Onsu tak langsung mempersilahkannya duduk.