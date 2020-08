Test Ride Yamaha WR 155 R Libas Sirkuit Mentigi Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam dari Kota Tanjungpandan, Team Yamaha Belitung tiba di Desa Mentigi, Kecamatan Membalong untuk memperkenalkan Yamaha WR 155 R sebagai motor adventure baru di ranah roda dua Bumi Serumpun Sebalai.

CV Sumber Jadi selaku Main Dealer Resmi Yamaha Bangka Belitung kembali mengadakan mengadakan sesi test ride dan latihan bersama para crosser di tanah Laskar Pelangi pada hari Minggu, 23 Agustus 2020 kemarin.

Turut berpartisipasi diacara test ride ini adalah 10 rider lokal dan beberapa rider dari kalangan bikers dan masyarakat umum.

Setelah rehat sejenak dan melakukan beberapa protokol kesehatan, team rider mengikuti sesi coaching clinic terkait teknis test ride dan kelebihan dari Yamaha WR 155 R yang dibawakan langsung oleh Jailani selaku Area Control Servis Area Belitung.

Rico Ariyadi selaku Pengurus dari Sirkuit Mentigi menambahkan latihan fisik menggunakan motor trail sangat penting untuk para rider, maka dari itu kesempatan test ride motor WR 155 R ini dijadikan bagian dari latihan.

"Saya berterima kasih kepada CV SumberJadi Belitung, karena telah diberi kesempatan untuk test ride motor WR 155 R, powernya mantap, stabil dan 'kencang' sangat cocok untuk di sirkuit. Enak dikendarai, pokoknya mantap," ujar Darma, salahsatu rider lokal yang ikut melakukan test ride.

Jailani menambahkan "Untuk suspensi depan, Yamaha WR 155 R mengaplikasikan tipe suspensi Telescopic yang panjang dengan ukuran diameter besar mencapai 41 mm sehingga lebih nyaman untuk aktivitas off road karena kemampuan daya redam yang baik. Selain itu, karakternya yang rigid turut mengoptimalkan pengunaan motor baik di on maupun off. Tenaga 155 cc ditunjang oleh fitur VVA (variable valve actuation) yang dimiliki motor ini sangat kuat, dan didukung dengan handling yang nyaman, bisa dilihat para rider puas mencobanya".

"Dengan adanya test ride Yamaha WR 155 R ini, kiranya para pecinta motor cross di sirkuit dan adventure bisa menjadikan WR 155 R motor pilihan utamanya. Yamaha WR 155 R tersedia dalam dua warna yaitu Yamaha Blue dan Yamaha Black serta di pasarkan seharga Rp 39.600,000,- untuk area Belitung.

"Ayo segera datang ke Dealer Yamaha dan miliki motor petualang Anda yang sesungguhnya," ujar Iman, selaku Area Manager CV Sumber Jadi Wilayah Belitung.

"Karakter daerah di bumi Laskar Pelangi ini sangat cocok dilibas oleh WR 155 R, dengan dukungan engine dan fitur yang tangguh user akan merasakan sensasinya di sirkuit maupun off road. Event balap grastrack bahkan trabas adventure juga sangat banyak digelar di Belitung, wajar jika teknologi & fitur Yamaha WR 155 R ini terbaik dikelasnya dan kehadirannyapun banyak ditunggu oleh rider yang ingin tampil beda dan mempunyai jiwa adventure," tutup Oriansah. M selaku Area Control Marketing CV Sumber Jadi.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk-produk Yamaha, silahkan kunjungi akun instagram dan facebook resmi kami di @yamahakite @yamaha_sj.tanjungpandan atau ke website resmi www.sumberjadi.co.id. (*)