Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Bicara' The Overtunes Feat Monita Tahalea

Chord dan Lirik Lagu 'Bicara' The Overtunes Feat Monita Tahalea

BANGKAPOS.COM-- Lagu-lagu yang dinyanyikan group musik The Overtunes memiliki penggemarnya sendiri.

Lagu dengan lirik yang santai berkisah tentang kehidupan sehari-hari dan musik ringan menjadi ciri khasnya.

Seperti lagu meeka berjudul bicara.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunsolo.com

Intro : C..F..C..F

C G

..sudah berapa lama

Am G

..aku menunggu

F G C F G

jawaban darimu

C G

..sampaikah kepadamu

Am G F

..kata kata yang kurangkaikan

D G

agar kau tahu perasaanku

C

yang telah lama terpendam

G G7

..inilah yang kurasakan

Reff :

C E/G# Am

..jangan hanya bicara

C F

ku tak perlu kata kata

Fm C G

tuk mengerti yang kau rasakan

C E/G# Am

..karena ku hanya butuh

C F C

separuh hatimu didalam hidupku

Dm G (C)

..tuk buatku bahagia

Musik : C..F..C..F

C G

..sebut yang kau inginkan

Am G C F

..apapun itu kan kuberikan

G C-F G

untukmu

C G

..andai kau bersamaku

Am G F

..ditempat dan waktu yang sama

D G

kau akan tahu perasaanku

C

yang telah lama terpendam

G G7

..inilah yang kurasakan

Reff :

C E/G# Am

..jangan hanya bicara

C F

ku tak perlu kata kata

Fm C G

tuk mengerti yang kau rasakan

C E/G# Am

..karena ku hanya butuh

C F C

separuh hatimu didalam hidupku

Dm G (Am)

..tuk buatku bahagia

Am G C F

..semenjak kau ada disini kumengerti

Am G

betapa ku membutuhkanmu

Am G C F

..bila kataku tak cukup tuk buatmu mengerti

G C

ijinkan tuk bertemu lagi denganmu

Reff :

C E/G# Am

..jangan hanya bicara

C F

ku tak perlu kata kata

Fm C G

tuk mengerti yang kau rasakan

C E/G# Am

..karena ku hanya butuh

C F C

separuh hatimu didalam hidupku

Dm G (C)

..tuk buatku bahagia

C F C F

aaa..aa...aaa..aaa

C

tuk buatku bahagia

C F C F

aaa..aa...aaa..aaa (Bangkapos.com/Tribunsolo.com)