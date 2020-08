Pengin Merampingkan Pinggang Tanpa Diet Ketat?

BANGKAPOS.COM - Pinggang yang ramping adalah dambaan semua orang, khususnya perempuan.

Namun, hal itu terkadang sulit diwujudkan terutama jika kita tidak memiliki pola hidup yang cukup sehat.

Ahli gizi dan pakar penurunan berat badan, Autumn Calabrese, telah membantu ribuan orang menurunkan berat badan, semuanya tanpa melakukan diet ketat.

Menurutnya, menurunkan berat badan, termasuk merampingkan pinggang, bisa kita lakukan tanpa harus menghindari makanan-makanan favorit.

Hal itu juga dijelaskannya secara panjang lebar dalam buku "Lose Weight Like Crazy, Even If You Have a Crazy Life!".

Lalu, apa rahasia agar bobot turun dan mendapatkan pinggang ramping?

"Pertama , buang kata-kata "diet" dan "tidak"," ungkap Calabrese, seperti dilansir www.eatthis.com.

Ia menambahkan, banyak orang melarang untuk makan makanan tertentu ketika sedang mengejar target berat badan.

Padahal, mengelompokkan makanan tertentu ke kelompok "makanan tabu" bisa memunculkan rasa sedih dan kegagalan ketika suatu saat kita terpaksa memakannya.

Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah "memegang kendali".