Suzuki All New Ertiga Tampil Gaya dan Fungsional

Suzuki All New Ertiga satu diantara mobil yang sangat disukai masyarakat Babel.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Suzuki All New Ertiga adalah mobil yang bermain di segmen LMPV. All New Ertiga merupakan mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang menjadi salah satu andalan Suzuki baik domestik maupun mancanegara.

Suzuki All New Ertiga selalu tampil gaya dan fungsional. Selain itu, Suzuki All New Ertiga juga menampilkan kemewahan yang dipadu dengan kesan sporty.

Suzuki saat ini memang tengah memfokuskan diri pada produk-produk lokal, baik untuk pasar domestik maupun pasar mancanegara.

Upaya ini diharapkan mampu mendorong pemulihan berbagai industri pendukung, sehingga dapat membantu pemerintah dalam memulihkan perekonomian saat ini. Tren peningkatan ekspor produk-produk Suzuki buatan Indonesia terus berlanjut ke semester 2 2020.

Selama bulan Juli, PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) berhasil mengapalkan total sebanyak 5.030 unit mobil baik dalam bentuk utuh (Completely Built Up) maupun terurai (Completely Knock Down).

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) optimistis, catatan positif kinerja ekspor pada tahun 2020 ini akan berlanjut pada tahun depan.

Disamping itu, harga Suzuki All New Ertiga tergolong murah juga menjadi salah satu mobil yang sangat disukai oleh masyarakat Babel. Setidaknya ada beberapa varian atau tipe yang dapat dipilih oleh konsumen yang mana masing-masing menawarkan kelebihan yang berbeda-beda disesuaikan dengan harga yang ditawarkan dan fiturnya juga sudah menggunakan teknologi yang semakin canggih.

Harga Suzuki All New Ertiga tetap terjangkau, cukup beli dengan DP mulai Rp 12 jutaan saja, angsuran super ringan dan cashback puluhan juta. Selain itu, dapatkan juga hadiah langsung sepeda khusus pembelian hingga bulan Agustus ini.

"Bagi Anda yang beli mobil Suzuki All New Ertiga di bulan ini dapatkan DP mulai Rp 12 jutaan saja dengan angsuran super ringan serta cashback hingga puluhan juta," ungkap Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

"Tidak hanya itu dapatkan juga hadiah langsung sepeda khusus pembelian hingga akhir bulan ini," ucap Pompi.

Jangan lupa kunjungi juga pameran kami di Transmart Pangkalpinang setiap hari, di TJ Mart Jalan Selan, Toko Neneng khusus hari Jumat sampai Minggu.

"Dapatkan spesial tambahan khusus Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung," tambah Pompi.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188. (*)