Pedagang Ikan di PPN Sungailiat Ngeluh Sepi Pembeli

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sejumlah pedagang ikan yang berjualan di sekitar parkiran Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat mengeluhkan sepi pembeli yang datang untuk berbelanja, Jumat (28/08)

"Bagaimana kondisi kita saat ini Bang, hari baru pukul 08.00 WIB pagi saja kondisi disini sudah sepi begini, pembeli yang datang kesini tidak banyak lagi, bukan karena tidak ada ikan yang dijual tetapi memang karena daya beli masyarakat yang jauh menurun, masyarakat banyak tak punya uang kondisi sedang susah begini," kata Andi saat ditemui Bangkapos.com, Jumat (28/08)

Andi juga meminta agar Bangkapos.com mengabadikan atau memfoto kondisi di lapangan untuk membuktikan kalau hari masih pagi saja tidak banyak masyarakat yang datang berbelanja ikan untuk lauk pauk.

" Kondisi sepi pembeli kayak gini sudah berlangsung sekitar 2 mingguan belakangan inilah dan terus semakin parah, bagaimana kondisi ekonomi kita ini Bang dan masyarakat semakin susah saja mencari uang untuk mencari makan sehari-hari," ujar Andi.

Sementara rekan lainnya, Doni mengungkapkan biasanya yang paling banyak berbelanja ikan laut disini adalah para pedagang ikan keliling yang berdagang untuk dijual kembali ke masyarakat di perkampungan ataupun perumahan.

Selain itu ada juga masyarakat umum yang sengaja datang untuk berbelanja langsung membeli ikan kesini.

" Para pedagang ikan keliling saja mengeluhkan sepi pembeli dan sangat susah berjualan ikan saat ini, karena itu lah banyak juga pedagang ikan keliling yang stop berjualan saat ini," imbuhnya.

Daftar harga ikan per kg di PPN Sungailiat, Jumat (28/08) :

1. Kerapu sedang Rp 30.000- 35.000 per kg.

2. Tenggiri Rp 50.000- 65.000 per kg.

3. Ketambak Rp 35.000 per kg.

4. Cumi-cumi kecil Rp 30.000 per kg.

5. Ciu Rp 15.000-20.000 per kg

6. Dencis putih Rp 12.000 per kg.

7. Dencis hitam Rp 7.000. - 10.000 per kg.

8. Hiu Rp 10.000 - 20.000 per kg.

9. Kerisi merah Rp 45.000 per kg.

