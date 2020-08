Lirik Lagu dan Chord Kunci Gitar Duet Rizky Febian dan Mikha Tambayong 'Berpisah itu Mudah'

BANGKAPOS.COM--Siapa tak kenal dengan Rizky Febian, menjadi satu dari penyanyi muda Indonesia yang digandrungi banyak orang.

Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak dari komedian, Sule ini memang selalu hits dan Banyak digemari penggemarnya.

Rizky Febian adalah salah satu penyanyi pendatang baru yang kini digandrungi kaum hawa.

Sejumlah penghargaan pun berhasil disabet pria yang saat ini dikabarkan dekat dengan Selebgram, Anya Geraldine.

Selain bernyanyi sendiri, Iki juga kerap berduiet dengan sejumlah penyanyi lainnya, mulai dari Marion Jola, Mikha Tambayong dan banyak lagi penyanyi lainnya.

Satu lagu yang juga booming adalah lagu yang dinyanyikan Iki bersama Mikha Tambayong berjudul " Berpisah itu mudah"

Berikut Chord, dan lirik lagunya :

Intro: G Bm C ~ Am-Bm-C D ~

G Bm Em7 Em ~ Am C-D ~

G Bm C

Makan di resto terenak

Bm Bbm Am D

membaca di sudut paling tenang

G Bm C

menonton pertunjukan musik

Am

telusuri jalanan

D G Gsus4 G A

dari malam hingga pagi

D F#m G

Kita pernah lama bersama

F#m7 Fm7

semua titik di kota ini

Em A

adalah kita

D F#m G

walau kau putuskan untuk pergi

Em

cerita kita

A D

tetap kan abadi

Reff I:

G

Percayalah sayang

Gm F#m B

berpisah itu mudah ahhaa

Em A

tak ada kamu dihidupku

D D7

aku mampu

G

Namun menghapuskan

Gm F#m B

semua kenangan kita aaa

Em

adalah hal yang paling

A D

menyulitkan untukku

G Bm C

Simpan baju kesayangan

Bm Bbm Am D

tutup album fotoku ~ rapat-rapat

G Bm C

buang buku-buku puisi

Am D G

mengganti semua ~ dekorasi

C Cm

Semua hal yang kucoba lupakan

Bm E

selalu berujung padamu

C Cm

semua tempat yang aku datangi

Bm E

selalu ada kamu

Am Bm

kamu lagi

Am Bm

kamu kamu lagi

C D

kamu lagi uuu ~

Reff II:

G -Am-Bm-C

Percayalah sayang

Cm Bm E

berpisah itu mudah hoo....

Am D

tak ada kamu dihidupku

G G7

aku mampu

C

Namun menghapuskan

Cm Bm E

semua kenangan kita aaa...

Am

adalah hal yang paling

D G A

menyulitkan untukku

Song: D Dm C#m F# Bm E A

Reff III:

D

Percayalah sayang

Dm C#m F#

berpisah itu mudah aahoo..

Bm

tak ada kamu dihidupku

E A A7

aku mampu

D

Namun menghapuskan

Dm C#m F#

semua kenangan kita

Bm C#m

adalah hal yang paling menyulitkan

Bm C#m

adalah hal yang paling menyebalkan

D

adalah hal yang paling

E A

menyusahkan untukku.