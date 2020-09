Istri dan Anak AKR Pasien Positif Covid-19 Dinas Pertanian Babel Sembuh

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dua orang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 asal Kabupaten Bangka, yakni FH (38) perempuan dan MDA (9) laki-laki, keduanya merupakan istri dan anak dari AKR, ASN Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, warga Gang Rempuding Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat sudah dinyatakan sembuh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka usai menjalani perawatan di RSUD Depati Bahrin Sungailiat.

"Saat ini keduanya sudah pulang kembali ke rumahnya di Gang Rempuding Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat dalam keadaan sehat," kata Boy Yandra, Minggu (30/08/2020).

Diungkapkannya jadi jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka saat ini sudah 73 orang, dimana pasien sembuh 69 orang, jadi ada 4 orang pasien yang saat ini masih dirawat dan dikarantina yakni semuanya pegawai Lembaga Penyiaran di Kota Sungailiat.

"Jadi kita saat ini gencar melakukan Swab terhadap para kontak MN dan AH dimana keduanya merupakan ASN pegawai lembaga penyiaran yang ada di Kota Sungailiat dan hari ini juga ada penambahan dua orang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 baru dari klaster perkantoran ini yakni LG dan I dimana keduanya juga merupakan ASN pegawai Lembaga Penyiaran di Kota Sungailiat, jadi sudah ada empat orang pegawai Lembaga Penyiaran ini yang terpapar wabah Covid-19," tukas Boy Yandra.

Dilanjutkannya, upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Bangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Rapid Test di RSUD Eko Maulana Ali Kecamatan Belinyu dan RSUD Mayor Syafri Rahman Kecamatan Puding Besar.

"Alhamdulillah dalam pelaksanaan program Rapid Test gratis bagi masyarakat yang dimulai sejak tanggal 2 Juli hingga saat ini 4.128 orang dan kegiatan lainnya melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat yang ada hubungan dengan para pasien yang sudah terpapar wabah Covid-19," tukas Boy Yandra.

Ditegaskan Boy Yandra, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga dengan masif melakukan kegiatan Rapid Test di pelayanan puskesmas mencapai 13.241 orang dan tes sampel Swab mencapai 941 orang, dimana pelaksanaan Swab ini sudah melebihi target WHO.

"Kalau target WHO itu cuma 1 per seribu penduduk sedangkan di Kabupaten Bangka saat ini sudah mencapai 2,95 per seribu penduduk, semoga dengan adanya pemeriksaan secara masif ini Kabupaten Bangka bisa kembali cepat menuju Zona Aman kembali,' harap Boy Yandra. (*)