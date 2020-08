Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Bahasa Kalbu' Titi DJ

Chord dan Lirik Lagu 'Bahasa Kalbu' Titi DJ

BANGKAPOS.COM-- Nama bintang pop Titi DJ memiliki kenangan tersendiri bagi fansnya.

Karya-karyanya yang mengisipirasi dan tenar hingga sekarang, seperti lagu yang dinyanyikannya berjudul bahasa kalbu.

Lagu ini tenar di zamannya dan di cover oleh banyak penyanyi.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : G D C Am D

G D

Kau satu terkasih

C D

Ku lihat sinar matamu

Em D

Tersimpan kekayaan batinmu

G D

Di dalam senyummu

C

Kudengar bahasa kalbu

Em D B

Mengalun bening menggetarkan

Em Bm

Kini dirimu yang selalu

C G D

Bertahta di benakku

Em Bm C Am

Dan aku akan mengiringi bersama

F D

Di setiap langkahmu

Chorus :

G Bm C

Percayalah hanya diriku paling mengerti

Bm Em C Am D

Kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu

G Dm G C

Kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami

Bm Em C Am D

Besar arti kejujuran diri indah sanubarimu kasih

G

Percayalah..

Interlude : G D C Bm

C#m G#m A F#m G#m

C#m G#m Am Bm C D

G D C D

==> Kembali ke : (*)

Chorus :

G Bm C

Percayalah hanya diriku paling mengerti

Bm Em C Am D

Kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu

G Dm G C

Kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami

Bm Em C Am D

Besar arti kejujuran diri indah sanubarimu kasih

C

Percayalah..

Intro : G Em C Em C Am D G

G

Percayalah..

(Bangkapos.com/Tribunsolo.com)