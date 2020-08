Simak Sinopsis 6 Drama Korea Siap Tayang September 2020, Bertema Perceraian dan Reporter

Pemain drama Korea Go Kyung Pyo dan Seohyun.

BANGKAPOS.COM -- Simak sinopsis 6 drama Korea terbaru yang bakal tayang September hingga akhir tahun 2020.

Mulai dari drama Korea Seohyun SNSD berjudul Private Life hingga drakor terbaru Yoona SNSD.

JTBC adalah salah satu channel cable TV yang selalu menghadirkan banyak drama Korea terbaru di setiap tahunnya.

Di awal tahun 2020, JTBC sukses menayangkan drama Korea The World of The Married yang mencapai rekor rating tertinggi.

Selain itu, JTBC juga sukses menayangkan drama Korea Itaewon Class yang juga meraih rating tinggi.

Pada Agustus 2020, JTBC mengumumkan 6 drama Korea terbaru yang akan tayang September hingga akhir tahun.

1. Drama Korea 18 Again

Drama Korea 18 Again. (Kontan)

Drama Korea berjudul 18 Again dibintangi Kim Ha Neul, Yoon Sang Hyun, dan Lee Do Hyun.

Drama Korea terbaru di JTBC ini dijadwalkan tayang mulai 7 September 2020 untuk menggantikan drama Korea The Good Detective.

Drama Korea 18 Again merupakan remake film berjudul 17 Again dari Amerika Serikat.

Drama Korea 18 Again bercerita tentang pasangan suami istri yang bercerai.