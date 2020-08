Terbaru 6 Drama Korea Siap Tayang September 2020, di Antaranya Dibintangi Yoona SNSD

BANGKAPOS.COM -- 6 drama Korea terbaru yang bakal tayang September hingga akhir tahun 2020.



Mulai dari drama Korea Seohyun SNSD berjudul Private Life hingga drakor terbaru Yoona SNSD.



JTBC adalah salah satu channel cable TV yang selalu menghadirkan banyak drama Korea terbaru di setiap tahunnya.

Di awal tahun 2020, JTBC sukses menayangkan drama Korea The World of The Married yang mencapai rekor rating tertinggi.



Selain itu, JTBC juga sukses menayangkan drama Korea Itaewon Class yang juga meraih rating tinggi.



Pada Agustus 2020, JTBC mengumumkan 6 drama Korea terbaru yang akan tayang September hingga akhir tahun.



1. Drama Korea 18 Again

Drama Korea 18 Again. (Kontan)

Drama Korea berjudul 18 Again dibintangi Kim Ha Neul, Yoon Sang Hyun, dan Lee Do Hyun.



Drama Korea terbaru di JTBC ini dijadwalkan tayang mulai 7 September 2020 untuk menggantikan drama Korea The Good Detective.



Drama Korea 18 Again merupakan remake film berjudul 17 Again dari Amerika Serikat.



Drama Korea 18 Again bercerita tentang pasangan suami istri yang bercerai.



Suatu hari, sang suami berubah menjadi siswa usia 18 tahun dengan pemikiran laki-laki usia 37 tahun.



Pemain drama Korea Go Kyung Pyo dan Seohyun. (Kontan)

Drama Korea Private Life menjadi salah satu drama Korea terbaru yang sudah ditunggu-tunggu penayangannya di tahun 2020.



Drama Korea Private Life memasangkan dua bintang muda Go Kyung Pyo dan Seohyun SNSD dalam cerita menarik.



Drama Korea terbaru JTBC ini menceritakan orang-orang yang melakukan penipuan, memalsukan kehidupan pribadi dan berusaha mengungkap rahasia.



Drama Korea Private Life rencananya tayang 16 September menggantikan drama Korea Was It Love.



Drama Korea More Than Friends (Kontan)

Ong Seung Woo adalah idol-aktor yang semakin membuktikan kemampuan aktingnya.



Di drama Korea terbaru JTBC berjudul More Than Friends ini, Ong Seung Woo bertemu aktris Shin Ye Eun.



Seperti judulnya, drama Korea More Than Friends bercerita tentang fotografer dan penulis kaligrafi yang saling suka selama 10 tahun.



Mereka dikisahkan saling suka sejak usia 18 tahun.



Nantikan drama Korea More Than Friends sekitar September 2020.



Drama Korea Hush (Kontan)

Drama Korea Hush membuat banyak pecinta drama Korea penasaran karena memasangkan aktor senior Hwang Jung Min dan Yoona SNSD.



Nama Hwang Jung Min sudah tidak asing lagi di industri perfilman Korea Selatan.



Yoona juga berulang kali sukses di drakor populer.



Drama Korea terbaru JTBC berjudul Hush disiapkan tayang sekitar paruh kedua 2020.



Drama Korea Hush bercerita tentang reporter senior yang mengalami dilema tentang idealimesnya dan pragmatisme di dunia kerja.



Dia juga harus menghadapi masalah pribadinya sebagai suami.



5. Drama Korea Run On