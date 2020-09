30GB Cuma Rp25.000, Telkomsel Tawarkan Paket Internet Khusus Gamer, Buruan Beli!

BANGKAPOS.COM -- Untuk kamu yang saat ini main games tanpa koneksi Wi-Fi alias masih pakai paket data, GridGames punya kabar bagus nih dari Telkomsel.

Baru-baru ini, Telkomsel luncurkan paket internet khusus para gamer bernama "GamesMax Unlimited Play".

Dengan paket ini, gamer yang menggunakan prabayar Telkomsel (Simpati, Kartu AS dan Loop) bsia dapatkan kuota khusus main game sebanyak 30GB dan kuota internet reguler ditambah YouTube hingga 6GB.

Ada tiga jenis paket GamesMax Unlimited Play yang bisa kamu pilih, yaitu Silver, Gold dan Diamond. Semuanya sama-sama memiliki kuota bermain game sebesar 30GB.

Hal yang membedakan adalah jumalh kuota internet reguler dan YouTube yang ditawarkan, begitu juga dengan harganya.

Untuk Silver dibanderol sehagra Rp 25.000 (1GB + 500MB), Gold Rp 50.000 (2GB + 1,5GB) dan Diamond Rp 75.000 (4GB +2GB).

Oh iya, untuk game yang bisa dimainkan dengan kuota internet sebanyak itu ada Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile, Arena of Valor, Black Desert Mobile, Line Let’s Get Rich, Life After, Rise of Nowlin, Marvel Super War, dan Shellfire.

Sebagaimana GridGames lansir dari KompasTekno, kuota itu cuma bisa dipakai untuk main aja guys. Jadi kalau ada update, yang akan terpakai tetap kuota reguler.

Untuk jangka waktunya, paket GamesMax Unlimited Play memiliki masa aktif 30 hari dan bisa didapatkan sampai 31 Januari 2021 dengan batas pembelian 5 kali dalam satu bulan.

Selain kuota internet, pembeli paket ini juga akan mendapatkan bonus berupa satu voucher khusus yang bisa ditukarkan dengan uang di dalam game.

Tertarik nggak nih guys? Langsung aja deh beli di aplikasi MyTelkomsel atau *363*123# (*)

Sumber: Grid Games