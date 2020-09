Luna Maya Tiba-tiba Sebut Nama Ariel Noah, 'That's Not My Boyfriend, My Husband! BTS, RM

BANGKAPOS.COM -- Kisah cinta Ariel Noah dan Luna Maya padahal sudah berakhir sejak beberapa tahun lalu.

Namun perjalanan cinta mereka begitu melekat dalam ingatan publik bahkan hingga saat ini.

Sempat terjerat skandal video panas, Luna Maya dan Ariel Noah bak memiliki ikatan tersendiri walau telah tak bersama.

Bahkan, Luna Maya mengakui bahwa duda satu anak itu merupakan mantan terindah dalam hidupnya.

Pesona Ariel memang tak pernah bisa luntur meski usianya kini telah menginjak 38 tahun.

Baru-baru ini Luna Maya membuat publik heboh lantaran dirinya mendadak teringat sosok Ariel Noah.

Sampai-sampai pemeran film Suzanna itu gelagapan sendiri, loh.

Hal ini diketahui dari tayangan The Sultan yang diunggah di YouTube Surya Citra Televisi (SCTV) pada (29/08/2020).

Awalnya, Luna Maya diberi tantangan untuk menebak benda yang dideskripsikan Cinta Laura dari sebuah gambar.

"Cinta Laura hanya boleh Yes, No or Maybe," ujar Raffi Ahmad sebagai host.