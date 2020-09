Singapura Jadi Negara Tujuan Utama Ekspor Timah Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan bahwa Singapura menjadi negara tujuan utama ekspor timah dari Bangka Belitung.

Hal ini berdasarkan data selama Januari-Juli 2020, Singapura menyerap 22,72 persen (US$ 124,1 juta) ekspor timah, sedangkan Malaysia menyerap 21,94 persen (US$ 25,3 juta) ekspor nontimah.

Setelah Singapura, ada empat negara tujuan terbesar ekspor timah meliputi Korea Selatan (US$ 75,8 juta), Tiongkok (US$ 75,7 juta), India (US$ 68 juta) dan Amerika Serikat (US$ 64, 7 juta).

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami membeberkan nilai ekspor timah dan non timah per Juli 2020.

"Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Juli 2020 bernilai US$ k83,0 juta, jadi nilai ini bila kita bandingkan demgan Juni 2020 maka ekspor kita mengalami penurunan sebesar 16,64 persen. Namun bila kita bandingkan dengan Juli 2019, ekspor Bangka Belitung juga turun sebesar 3,77 persen," ujar Dwi, Selasa (1/9/2020).

Oleh karena itu, jumlah nilai ekspor pada bulan Juli tahun ini sebesar US$ 83,0 juta (bulan sama tahun sebelumnya US$ 86,3 juta).

"Penurunan nilai ekspor didorong oleh turunnya ekspor timah sebesar 17,11 persen dan nontimah sebesar 13,42 persen," kata Dwi.

Namun bila dibandingkan tahun 2019, nilai ekspor timah naik 23,39 persen, dan nontimah turun 60,92 persen (y-on-y)

Selama Januari-Juli 2020, peran timah dan nontimah masing-masing sebesar 82,57 persen dan 17,43 persen.

"Nilai ekspor lemak dan minyak hewan atau nabati (HS 15) pada Januari-Juli 2020 mendominasi sebesar US$ 86,5 juta atau 75,01 persen dari jumlah ekspor nontimah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," tutur Dwi.

(*)