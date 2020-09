Tiara Andini Juara 2 Indonesia Idol Dibilang Lebih Top, Ini Kata Lyodra Ginting Ketika Dibandingkan

BANGKAPOS.COM - Lyodra Ginting (17) sudah dinobatkan sebagai juara satu ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2020. Namun ia tak bisa hanya berdiam diri saja demi menjaga eksistensinya di dunia musik. Terlebih dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol, biasanya juara dua justru memiliki karier cemerlang di industri musik Indonesia.



Hal tersebut menjadi sebuah persaingan ketat antara Lyodra Ginting sebagai pemenang dengan Tiara Andini sebagai juara kedua Indonesian Idol 2020.



Lyodra Ginting angkat bicara. Ia menegaskan tak memikirkan hal apapun mengenai persaingan di industri musik Indonesia, khsusunya dengan Tiara Andini.



"Kalau persaingan sebenarnya sih enggak ya," kata Lyodra Ginting ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2020).



Dara manis kelahiran Medan, 21 Juni 2003 itu menganggap, bersaing dengan Tiara Andini hanya terjadi di Indonesian Idol dan sudah berakhir enam bulan lalu.



"Jadi kalau dibilang ada persaingan kayak gini-gini, kita sudah jalanin sesuai apa yang kita suka dan kita mau dengan potensi kita masing-masing," ucapnya.



"Jadi enggak ada persaingan, tinggal kita doang yang berusaha gitu," tambah wanita bernama lengkap Lyodra Margaretha Ginting itu.



Menurut Lyodra, tidak mudah untuk menjaga eksistensi di industri musik Indonesia, yang kondisinya terus mengikuti perubahan zaman dan persaingan dengan semua penyanyi yang sangat bagus.



"Karena yang paling utama adalah mental, itu pengaruh banget-banget," ungkap pelantun 'Gemintang Dihatiku' dan 'Mengapa Kita #terlanjutmencinta'.



Lebih lanjut, selain melalui sebuah karya, Lyodra Ginting menegaskan dirinya tak mau menjadi orang lain untuk menjaga eksistensinya di industri musik.



"Tapi kalau aku sendiri pribadi mempertahankan eksistensi dengan kualitas aku sih. Aku akan terus asah potensi yang aku punya," ujar Lyodra Ginting.



Ditanya Soal Kutukan Juara 1 Indonesian Idol Berkesempatan mewawancarai Lyodra Ginting, Sandiaga Uno tak menyia-nyiakannya.



Kepada juara 1 Indonesian Idol 2020 itu, Sandiaga Uno mengurai banyak pertanyaan yang selama ini kerap membuat publik penasaran.



Termasuk soal pertanyaan yang kerap ada di benak publik, yakni terkait kutukan juara 1 Indonesian Idol.



Sama seperti khalayak, Sandiaga Uno rupanya juga penasaran dengan tanggapan Lyodra soal anggapan juara 1 Indonesian Idol adalah sebuah kutukan.



Mendengar pertanyaan dari Sandiaga Uno, Lyodra Ginting pun menjawabnya dengan lugas.



Wawancara tersebut tersaji dalam kanal Podcast Ruang Sandi yang disadur pada Sabtu (30/5/2020).

Dikutip TribunnewsBogor.com, Sandiaga Uno menyambut kehadiran Lyodra dengan hangat.



Senang bertemu Sandiaga Uno, Lyodra tampak tak henti tersenyum.



Tak menyia-nyiakan kesempatan, Sandiaga Uno pun langsung melayangkan pertanyaan.



Sandiaga Uno tampak menyinggung soal omongan netizen yang menyebut soal juara 1 Indonesian Idol adalah kutukan.



Ya, selama ini, juara 1 Indonesian Idol disebut kurang terkenal jika dibanding dengan juara 2 atau finalis lain.



"Juara 1 Indonesian Idol, siapa sih yang enggak tahu. Saya sempat dengar dari anak-anak saya, katanya, kata netizen, juara 1 itu adalah kayak kutukan. Nah gimana sih ?" tanya Sandiaga Uno..

Sandiaga Uno wawancarai Lyodra Ginting (Youtube channel Podcast Ruang Sandi)

Mendengar pertanyaan dari Sandiaga Uno, Lyodra pun menjawabnya dengan lugas. Menurut Lyodra, ia justru bingung jika ada yang beranggapan bahwa juara 1 Indonesian Idol adalah kutukan.



Sebab Lyodra percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur Tuhan YME.



"Aku masih bingung sama pendapat yang mengatakan juara 1 akan dapat kutukan. Aku percaya Tuhan udah kasih aku jalan, rezeki. Tuhan tidak mungkin mengutuk orang yang berprestasi apalagi yang berjuang," ungkap Lyodra.



"Setuju. Mungkin selama ini runner up dianggap ternyata lebih sukses dari juara 1," kata Sandiaga Uno.



Lebih lanjut, Lyodra pun memaparkan bahwa banyak juga juara 1 Indonesian Idol yang sukses.



Lyodra kembali mengaku bahwa ia selalu percaya atas ketetapan Tuhan.



Mengetahui Lyodra mengurai jawaban cerdas, Sandiaga Uno pun kagum.



"Setelah Aku lihat juga banyak juara 1 yang berhasil. Maksudnya jangan menganggap pandangan itu dijatuhkan ke Aku. Semua sudah Tuhan atur tinggal Aku yang memanfaatkan itu," ucap Lyodra.



"Keren banget," timpal Sandiaga Uno.

Mengagumi Sosok Dul Jaelani, Tiara Idol Punya Nomor Teleponnya, Sering WhatsAppan? (IG @tiaraandini)

Menuntaskan rasa penasarannya, Sandiaga Uno kembali bertanya kepada Lyodra.



Kali ini, Sandiaga Uno mengurai pertanyaan mendalam untuk Lyodra.



Yakni bagaimana respon Lyodra jika nyatanya juara 2 atau finalis Indonesian Idol bisa lebih terkenal dari dirinya ?



Mendengar pertanyaan itu, Lyodra pun melayangkan jawaban bijak.



Respon tak terduga Lyodra itu spontan membuat Sandiaga Uno terkejut.



Mantan Calon Wakil Presiden itu kagum dengan ketulusan Lyodra.



"Tapi seandainya, runner up atau finalis lain lebih sukses gimana ?" tanya Sandiaga Uno.



"I'm happy ! (Aku senang)," akui Lyodra.



"See ? You are a positive person ! (Lihat ? Kamu adalah sosok yang positif)," ungkap Sandiaga Uno terkejut.



Lebih lanjut, Lyodra pun memaparkan bahwa ia akan bahagia jika teman-teman seperjuangannya sukses.



"Maksudnya gimana ya, kalau teman-teman Aku sukses ya Aku bahagia. Karena kita seperjuangan. Tahu rasanya dikarantina gimana. Apalagi kita masih muda. Kalau teman-teman Aku sukses Aku turut bangga," pungkas Lyodra.



"Itu yang sebenarnya perlu anak-anak muda pahami. Jangan SMS, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah," imbuh Sandiaga Uno.





Kutukan Juara 1 Indonesian Idol



Indonesian Idol X telah melahirkan juara 1 dan juara 2.



Yakni Lyodra Margaretha Ginting yang kini telah dinobatkan sebagai juara pertama Indonesian Idol X yang digelar di panggung Result & Reunion, Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (3/3/2020)



Sedangkan, juara kedua diduduki oleh Tiara Anugrah.



Menyusul berita kemenangan, selalu ada berita mengenai kutukan yang selalu terjadi di Indonesian Idol.



Kutukan yang dimaksud adalah kutukan perihal pamor Runner Up yang selalu melebihi pamor juara 1.



Hal itu terjadi selama bertahun-tahun.



Dikutip dari Tribunmanado.co.id, pada Indonesian Idol musim pertama, Joy Tobing yang keluar sebagai Juara 1 kini tak lebih terkenal dari Delon yang keluar sebagai Runner Up.



Tak hanya terjadi pada Joy Tobing.



Nasib sama juga dialami oleh Mike Mohede dengan Judika.

Seperti diketahui, Judika lebih sering mengeluarkan album dari pada Mike Mohede.

Selain itu, kutukan ini juga berlaku untuk Igo dan Citra Scholastika.



Citra yang menduduki posisi Runner Up justru lebih dikenal publik daripada Igo.



Sementara itu, meskipun belum diketahui jelas bahwa juara 1 Indonesian Idol saat ini akan kalah pamor dari runner up Indonesian Idol tetapi kini telah dapat dilihat tanda-tandanya.



Dilansir dari Sripoku.com, Tiara yang keluar sebagai runner up telah mendapat perhatian lebih dari para juri.



Bahkan anak dari Maia Estianty yakni Dul Jaelani dan anak dari Anang Hemansyah yakni Azriel tengah mendekati Tiara.



Meski begitu, para fans dari Lyodra maupun Tiara sama-sama mendukung dan menyemangati keduannya.



Apalagi keduanya masih muda dan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya (*)

