Bagi yang Ingin Melangsungkan Resepsi Pernikahan, Ini Paket Lengkap Adiela Wedding Organizer

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pernikahan merupakan satu diantara momen penting dalam kehidupan. Pernikahan adalah penyatuan sebuah ikatan ketika seseorang menemukan tambatan hatinya.

Tentunya, dalam momen penting seperti itu, setiap orang ingin merasakan kebahagiaan. Pesta yang berjalan dengan lancar dan berkesan adalah hal terpenting untuk mewujudkan momen pernikahan yang tidak terlupakan.

Wedding organizer satu diantaranya yang bisa memberikan paket-paket dengan harga yang cukup beragam.

Misalnya Adiela Wedding Organizer yang beralamat di Jalan Fatmawati No.9, RT 01, Selindung Baru Pangkalpinang yang menawarkan beragam paket.

"Untuk paket Adiela mulai dari Rp10 juta sampai Rp200 juta juga ada," kata Sheila, Owner Adiela Wedding Organizer kepada bangkapos.com, Kamis (3/9/2020).

"Bisa dilakukan di rumah, gedung, hotel dan resto. Paket yang ditawarkan sampai Rp200 juta, paket all in pokoknya terima beres," lanjutnya.

Masih banyak paket-paket yang ditawarkan oleh Adiela Wedding Organizer. Info lebih lanjut hubungi 0811 717 6226.

Paket Rp10 Juta

- Make up pengantin dua kali akad dan resepsi

- Baju pengantin 2 pasang akad dan resepsi

- Baju dan make up orang tua dua pasang

- Baju dan make up panitia 6 orang

- Dekor pelaminan 6 meter dan papan alas

- Tenda plafon datar 5 buah

- Meja panjang 2 buah

- Pondokan 2 buah

- Kursi plastik 150 buah

- Henna 1 kali

- Bungkusan seserahan 6 box

Paket Rp12,5 Juta

- Make up pengantin dua kali akad dan resepsi

- Baju pengantin 2 pasang akad dan resepsi

- Baju dan make up orang tua dua pasang

- Baju dan make up penerima tamu satu pasang

- Baju dan make up panitia 8 orang

- Dekor pelaminan 6 meter, panggung 30 cm

- Dekor akad kamar dan minimalis satu dinding

- Tenda plafon datar 7 buah

- Meja panjang 2 buah

- Pondokan 2 buah

- Kursi plastik 200 buah

- Henna 1 kali

- Seserahan 6 box

Paket Glamour Rp127,5 Juta

- Make up prewed/postwed, akad dan resepsi

- Baju akad, resepsi dua pasang

- Make up keluarga 18 orang

- Baju orang tua dua pasang

- Baju penerima tamu 4 pasang

- Gaun/kebaya prewed 1 pasang

- Foto dan video highlight prewed dan postwed

- Foto akad dan resepsi album dan video

- Musik akustik

- MC satu orang

- Dekor pelaminan by request

- Catering 1000 pax lauk ayam, daging dan lainnya

- Otak-otak 1000 buah

- Kue tampah 500 buah

- Tekwan 500 porsi

- Lakso, mie kuah ikan 500 porsi

- Bungkus hantaran 12 box

- Henna merah/ putih satu kali

- Jasa crew WO 11 orang

- Panitia kebersihan 10 orang, panitia jaga buku tamu, pondok 10 orang

Free

-Tenda plafon pelangi 8 buah

- Kursi plastik biasa 300

- Buku tamu eksklusif 4 buah

- Es cream Campina 500 buah

- Satu kamar 3D2N di hotel