New Ignis Naik Kelas Urban SUV, Jarak Mobil ke Tanah Paling Tinggi di Kelasnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Suzuki Ignis dengan konsep 'The New Breed of Urban SUV' memang menjadi andalan baru bagi Suzuki untuk bermain di kelas mobil perkotaan yang ada di Tanah Air. Namun dengan ubahan yang dilakukan pada semester 2020 membuatnya sedikit naik kelas, bahkan disebut sebagai Urban SUV.

Suzuki menyatakan melalui New Suzuki Ignis mengubah citra mobil yang semula perkotaan (city car) menjadi urban SUV. Citra city car umumnya berbodi mungil dengan kapasitas empat-lima penumpang serta tanpa ekor sebagai bagasinya.

Suzuki membekali New Ignis dengan jarak mobil ke tanah (ground clereance) paling tinggi untuk mobil di kelasnya, yakni 180 mm. Saat ini sejumlah city car yang dipasarkan di Indonesia memiliki ground clereance dengan kisaran tinggi 150mm-165mm.

Dengan ground clereance baru itu Suzuki mencitrakan New Suzuki Ignis sebagai mobil yang maskulin, dapat menerabas berbagai medan jalan, serta jarak sumbu roda sepanjang 2.435 mm membuat mobil itu lincah bermanuver.

Harga Suzuki Ignis DP mulai Rp20 jutaan, Mobil Urban SUV yang sangat irit dan eksklusif, sehingga tampilannya lebih sporty dan stylish. Suzuki Ignis ini merupakan berkendara yang dirancang untuk kaum yang berjiwa muda dan memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan sekaligus merasakan gaya hidup yang lebih modern.

"Selain DP yang sangat terjangkau dapatkan juga angsuran yang super minim, spesial diskon hingga puluhan juta serta sepeda Polygon khusus Anda yang beli mobl Suzuki pada bulan September ini," ungkap Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

New Ignis juga memiliki air intake 700 mm yang diklaim cukup tinggi jika terpaksa menerobos genangan air pada musim hujan. Untuk mempertebal kesan SUV terlihat pada penempatan rear reflector dan diffuser pada bumper belakang, serta penambahan roof rail pada varian terbaru Ignis GX.

Jangan lupa kunjungi juga pameran Suzuki di Transmart Pangkalpinang setiap hari, Toko Neneng khusus hari Rabu dan Sabtu.

"Dapatkan hadiah tambahan khusus bagi Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung selama persediaan masih ada," tambah Pompi.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188.

