Pilih Konsep Kehidupan di Desa, YouTuber Wanita Ini Miliki Penghasilannya Capai Rp72 Miliar

BANGKAPOS.COM - Saat ini, banyak orang yang ingin menjadi YouTuber. Mudah, langsung terkenal, dan dapat jutaan rupiah.

Nah, bicara soal YouTuber, inilah salah satu YouTuber dengan penghasilan terbesar di dunia.

Namanya Li Ziqi.

Dilansir dari globaltimes.cn pada Jumat (10/7/2020), Li Ziqi telah menjadi salah satu YouTuber dengan penghasilan terbesar di dunia.

Dengan 20,77 juta followers di platform Weibo dan 11 juta pelanggan di YouTube, dia disebut telah sangat sukses untuk membuat video yang menarik bagi orang-orang di seluruh dunia.

Berdasarkan situs Social Blade, diperkirakan Li Ziqi memperoleh 314 ribu US Dollar hingga 5 juta US Dollar (Rp4,5 miliar hingga 72 miliar) per tahun dari pendapatannya di YouTube.

• Bocoran One Piece 989, Monkey D Luffy Dihadang Big Mom, Bakal Hilang Ingatan Lagi?

Kehidupan di desa

Menariknya, video Li Ziqi tidak seperti video YouTuber lainnya.

Pertama, Li Ziqi tidak tinggal di kota-kota besar. Melainkan dia tinggal di desa dan videonya merupakan kehidupan di pedesaan.