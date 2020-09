Polda Babel Telusuri Pemodal Kasus Pengiriman Balok Timah Ilegal

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pengungkapan kasus upaya pengiriman balok dan timah ilegal yang dikirim menggunakan truk berisi tumpukan barang bekas oleh Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung masih menyisakan 'PR'.

Yakni mengungkap pemilik atau pemodal. Namun Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Kombes Pol M Zainul Kamis (3/9/2020) melalui Kasubdit Gakkum Dit Polairud Kompol Ade Zamrah mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap pemilik atau pemodalnya.

"Masih kita kembangkan untuk mengungkap pemilik atau pemodalnya," kata Kombes Pol M Zainul.

Sebanyak 515,5 kg diduga timah terdiri dari 14 balok dan 13 lempeng. Diduga peleburan timah menggunakan cetakan rumahan. Sebab timah tersebut bentuknya tidak standar seperti di smelter smelter resmi.

Timah dalam bentuk balok dan lempengan hasil peleburan rumahan tersebut disamarkan di bawah tumpukan besi bekas dibawa menggunakan truck. Namun sebelum naik ke kapal dicegat anggota Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung di kawasan Pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang.

As (29), sopir truk warga Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. As mengetahui adanya muatan timah dan mendapatkan upah sebesar Rp 5.000 per kg nya. (Bangkapos/Deddy Marjaya)