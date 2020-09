NAGITA Slavina Sebut Papa Gideon Sering Kumat Jika Tak Lakukan Ini, Mama Rieta dan Raffi Minta Maaf

BANGKAPOS.COM --

BARU-baru ini pasangan selebritis ternama tanah air Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendapatkan kabar tak sedap di dunia hiburan.

BUkan orang lain, melainkan ayah kandung Nagita atau mertua Raffi yaitu Gideon Tengker.

Hal ini gara-gara, unggahan di dunia maya.

Mengetahui hal tersebut, Raffi dan Nagita serta Mama Rieta langsung memberikan klarifikasi.

Mereka menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya.

Seperti diketahui, Nagita merupakan anak kandung Gideon dan Mama Rieta.

Nagita pun memiliki seorang adik bernama Caca Tengker.

Dalam akun Rans Entertaiment berjudul WE LOVE YOU PAPA NO MATTER WHAT... DOAKAN PAPA GIDEON SEHAT SELALU... semua terungkap.

Dalam obrolannya ada Mama Rieta, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.