Di Hari Pelanggan Nasional 2020, PLN Gratiskan Ubah Nama Pelanggan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Di Hari Pelanggan Nasional 2020, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengadakan program gratis ubah atau balik nama pelanggan dimulai tanggal 4 - 11 September 2020..

Pelanggan yang tertarik bisa segera bawa berkas kepemilikan bangunan Anda ke kantor Pelayanan PLN terdekat.

Pelayanan dilakukan pada hari Senin- Jumat, pada jam operasional.

Bahkan, ada yang lebih menarik PLN adakan Swafoto Sapa Pelanggan berhadiah yang berhadiah tokem gratis bagi foto terunik..

Selain itu, dalam momentum serupa General Manager PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel), Abdul Mukhlis menyapa pelanggan melalui webinar.

Acara bertema 'Let’s Optimize The Ability in New Normal' itu dihadiri oleh 117 pelanggan di Bangka dan Belitung.

“Kami bertekad untuk terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sekalian. Kami terus memperbaiki diri dari tahun ke tahun. Bahkan selama pandemi Covid-19 PLN tetap siaga menjaga keandalan pasokan listrik dan menyalurkan berbagai stimulus covid-19,” Abdul Mukhlis dalam rilis, Jumat (4/9/2020).

Pada kesempatan itu, Mukhlis juga mendengarkan suara pelanggan sebagai masukan dalam menyusun program upaya perbaikan layanan kepada pelanggan.

Beberapa pelanggan menyampaikan testimoninya atas layanan yang diberikan PLN Babel selama ini.

Agus Budianto, salah seorang pelanggan yang beralih menggunakan layanan PLN mengaku lebih hemat dibanding sebelumnya saat menggunakan sumber listrik sendiri untuk keperluan usahanya.