Rayakan HPN, GM PLN Babel Sapa Pelanggan via Webinar

BANGKAPOS.COM - Guna merayakan Hari Pelanggan Nasional (HPN), General Manager PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN Babel) menyapa pelanggan melalui webinar.

Acara bertema let’s optimize the ability in new normal itu dihadiri oleh 117 pelanggan di Bangka dan Belitung.

“Kami bertekad untuk terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sekalian. Kami terus memperbaiki diri dari tahun ke tahun. Bahkan selama pandemi covid-19 PLN tetap siaga menjaga keandalan pasokan listrik dan menyalurkan berbagai stimulus covid-19,” ungkap General Manager PLN Babel, Abdul Mukhlis.

Pada kesempatan itu, Mukhlis juga mendengarkan suara pelanggan sebagai masukan dalam menyusun program upaya perbaikan layanan kepada pelanggan.

Beberapa pelanggan menyampaikan testimoninya atas layanan yang diberikan PLN Babel selama ini.

Agus Budianto, salah seorang pelanggan yang beralih menggunakan layanan PLN mengaku lebih hemat dibandung sebelumnya saat menggunakan sumber listrik sendiri untuk keperluan usahanya.

“Setelah beralih menggunakan layanan PLN kami merasakan adanya penghematan, sebelumnya untuk satu titik kantor kami memerlukan biaya sebesar Rp27 juta per bulan, kini jauh lebih hemat dari nilai tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu pelanggan prioritas PLN, Tabrani mengaku begitu terbantu atas layanan yang diberikan PLN dalam mendukung usaha tambak udang miliknya.

“Sebagai pemula di bisnis tambak udang ini saya merasa terbantu atas layanan PLN, sehingga dalam dua kali panen bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar” terang Tabrani.

Lebih dari itu, khusus dalam rangka hari pelanggan nasional ini, PLN memberikan keringanan Biaya Penyambungan (BP) Tambah Daya sebesar 75% untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menegah (IKM) dengan mengeluarkan Program "Super Merdeka UMKM / IKM". Layanan ini berlaku sejak 4 September 2020 hingga 3 Oktober 2020.