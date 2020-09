Drama Korea Run On

10 Drama Korea Tayang September 2020, Ada Record of Youth, More Than Friends, Streaming di Sini

BANGKAPOS.COM - Berikut ini 10 rekomendasi drama Korea yang dijadwalkan tayang pada bulan September 2020.

Sempat tertunda karena pandemi Covid-19, sejumlah serial drama Korea ini akhirnya tayang pada bulan September ini.

Berbagai kisah ditayangkan dalam drama-drama ini mulai dari percintaan, keluarga hingga perjuangan hidup.

Pada 1 September 2020, telah tayang drama Love Revolution dan Amanza.

Kemudian A Man in a Veil dan Record of Youth, akan tayang pada 7 September 2020 mendatang.

Penasaran apa saja drama yang tayang pada September ini?

Simak daftar drama yang tayang September lengkap dengan jadwal tayang dan ringkasan sinopsisnya.

Berikut ini 10 drama Korea yang tayang pada September 2020 dikutip dari Soompi.com:

1. Love Revolution