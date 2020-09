5 Drama Korea Paling Seru yang Tayang September 2020, di Antaranya Zombie Detective dan Alice

BANGKAPOS.COM - Apakah Kamu termasuk pecinta drakor?

Inilah 5 drama Korea (drakor) yang tayang di Viu bulan September 2020. Sederet drama Korea terbaru tayang di Viu di bulan ini.

September yang penuh harapan baru ini akan diwarnai sederet K-drama terbaru yang bisa ditonton melalui Viu.

Kamu pasti penasaran dengan aksi para bintang favorit.

Akan ada kisah asmara, kebohongan demi cinta, hingga misteri kehilangan pasangan yang tersaji dalam sederet drama Korea terbaru.

Berikut ini 5 drama Korea yang tayang di platform Viu Indonesia bulan September 2020.

1. Do You Like Brahms?

Drama ini terdiri dari 32 episode dan sudah tayang di Viu.

Penonton akan dibuat terpana dengan romansa antara mahasiswi senior dengan musisi muda.

Pria musisi itu adalah seorang pemain piano yang telah memenangkan berbagai kompetisi musik bergengsi.