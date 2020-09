Telkomsel Hadirkan Paket Promo Berlangganan Disney Plus HotStar, Lebih Murah Dibanding Harga Resmi

Ilustrasi Disney Plus Hotstar.(Disney)

BANGKAPOS.COM - Layanan streaming online, Disney Plus HotStar bakal hadir di Indonesia.

Menyambut kedatangan Disney Plus HotStar ini, operator seluler Telkomsel menghadirkan paket promo berlangganan dengan harga khusus.

Melalui paket promo ini, para pelanggan Telkomsel bisa menikmati aneka konten Disney+ HotStar dengan harga yang lebih murah, dibanding harga resmi yang ditawarkan.

Harga berlangganan normal Disney Plus Hotstar di Indonesia sendiri adalah mulai dari Rp 39.000 per bulan, atau Rp 199.000 per tahun, melalui situs Disney+ Hotstar atau aplikasi di perangkat Android dan iOS.

Namun khusus selama periode promosi yang berlangsung September hingga 31 Oktober 2020, pelanggan Telkomsel dapat berlangganan layanan Disney Plus HotStar dengan harga yang lebih murah, mulai dari Rp 20.000 per bulan.

Adapun harga paket promo langganan Disney Plus HotStar yang disediakan oleh Telkomsel sebagai berikut:

- Berlangganan 1 bulan Rp 20.000, bonus kuota internet 33 GB (tarif normal Rp 25.000)

- Berlangganan 3 bulan Rp 49.000, bonus kuota internet 39 GB (tarif normal Rp 55.000)

- Berlangganan 6 bulan Rp 79.000, bonus kuota internet 48 GB (tarif normal Rp 85.000)

- Berlangganan 12 bulan Rp 139.000, bonus kuota internet 66 GB (tarif normal Rp 145.000)