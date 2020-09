Hasil Lengkap UEFA Nations League - Inggris, Belgia, Portugal, dan Perancis Berjaya

BANGKAPOS.COM - Tim Nasional Inggris, Belgia, Portugal, dan Perancis berhasil memetik poin pada Liga UEFA Nations League 2019-2020, pada Sabtu (5/9/2020) dan Minggu (6/9/2020).

Dirangkum dari Kompas.com, berikut hasil pertandingan masing-masing timnas.

Timnas Inggris menang atas tuan rumah Islandia pada partai perdana League A Grup 2 ajang UEFA Nations League, Sabtu (5/9/2020) malam WIB.

Laga Islandia vs Inggris yang digelar di Stadion Laugardalsvollur dimenangkan The Three Lions dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang Inggris tercipta melalui tendangan penalti Raheem Sterling pada menit ke-90+1.

Dengan gol ini, penyerang Manchester City tersebut terlibat 17 gol dalam 12 penampilan terakhirnya bersama The Three Lions (11 gol, 6 assist).

Sebenarnya, Islandia juga mendapat hadiah penalti tak lama berselang dari gol Sterling.

Namun, Bikir Bjarnason yang ditugasi menjadi algojo gagal menjalankan tugas.

Laga Islandia vs Inggris juga diwarnai dengan dikeluarkannya dua pemain, masing-masing dari dua kubu.

Sverrir Ingi dari kubu Islandia, sedangkan Kyle Walker dari kubu Inggris.