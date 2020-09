Lee Hyori Dapat Banyak Pesan Cinta dari Sahabat Usai Pamer Selfie Terakhir di Instagram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lee Hyori mengucapkan selamat tinggal pada media sosial Instagram dengan satu selfie terakhir.

Awal pekan ini, bintang tersebut mengumumkan bahwa dia berencana untuk menjauh dari platform media sosial.

Lee Hyori juga menjelaskan bahwa dia berharap menemukan cara berbeda untuk berkomunikasi dengan penggemarnya.

Dilansir dari soompi, pada Kamis (3/9/2020), Lee Hyori membagikan foto terakhir dirinya dengan judul, "Selfie terakhir".

Segera setelah itu, teman-teman selebritasnya membanjiri komentarnya dengan cinta dan dukungan.

Bahkan beberapa rekan bandnya dari Fin.K.L dan grup barunya 'How Do You Play?' untuk Ekspedisi Pengembalian Dana grup proyek.

Jessi menulis dalam bahasa Inggris, "I love you."

Sementara Uhm Jung Hwa menyuarakan sentimen yang sama dalam bahasa Korea.

Sung Yuri dengan penuh kasih berkomentar, "Love you, Hyol-leader".

Sementara Lee Jin mengungkapkan cintanya dengan serangkaian emoji hati.

Sesama anggota Fin.K.L, Ock Joo Hyun sebelumnya mengeluhkan fakta bahwa Lee Hyori meninggalkan Instagram dengan menanggapi postingan sebelumnya, "Jangan berhenti."

Jang Young Ran menanggapi dengan serangkaian emoji menangis sebelum menulis, "Sign. Aku sedih.. sampai akhir, kamu cantik. Harap berbahagialah."

