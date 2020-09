Melisa ARMY Bunuh Diri Gara-gara Ayah Tak Suka Kpop, Ini Prestasi BTS yang Mendunia

BANGKAPOS.COM - Lagu baru BTS berjudul 'Dynamite' sukses besar.

Dynamite menjadi nomor satu di chart Billboard HOT100.

Mereka juga mencapai nomor 1 di Billboard 200.

Sebelumnya, BTS memenangkan 4 penghargaan di MTV Video Music Awards 2020 yang berlangsung Minggu, 30 Agustus 2020.

Yakni Best Group, Best K-Pop, Best Pop, dan Best Choreography.

Album baru BTS Dynamite (Twitter BTS)

Tentu saja kemenangan mereka disambut bahagia oleh masyarakat Korea dan juga fans mereka dari seluruh dunia.

Namun di balik kesuksesan BTS, hari ini, Minggu (6/9/2020) trending di Twitter kabar duka seorang ARMY bunuh diri.