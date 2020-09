Patut Diacungi Jempol! BLACKPINK Sukses Cetak Rekor Setelah Jumlah Pre-Order Lampaui 800 Ribu

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Girlband BLACKPINK mencetak rekor baru untuk girlband Korea Selatan dengan jumlah pre-order album mendatang!

Menurut YG Entertainment, BLACKPINK berada di jalur yang tepat untuk membuat sejarah dengan album lengkap pertama mereka yang akan datang!

Pada Jumat (4/9/2020), agensi mengumumkan bahwa album studio pertama BLACKPINK "THE ALBUM" telah melampaui 800 ribu pre-order hanya dalam enam hari.

Album mendatang ini mengumpulkan lebih dari 530 ribu pre-order stok di Korea.

Selain itu ada tambahan 270 ribu pre-order dari Amerika Serikat dan Eropa.

Menanggapi hal ini, YG Entertainment pun memberikan komentarnya.

"Segera setelah pre-order dimulai untuk LP 'THE ALBUM' edisi terbatas BLACKPINK, terjual habis dalam sepersekian detik".

"Praorder untuk album reguler juga melebihi volume awal yang kami harapkan, jadi saat ini kami sedang dalam proses untuk memproduksi lebih banyak album".

Dilansir dari Soompi, BLACKPINK "THE ALBUM" akan rilis pada 2 Oktober.

Dalam album tersebut akan mencakup kolaborasi BLACKPINK dengan Lady Gaga, 'Sour Candy'.

Selain itu, single pra-rilis pertama mereka 'How You Like That' dan kolaborasi terbaru mereka dengan Selena Gomez, 'Ice Cream', juga akan masuk ke dalam album ini.

Daftar lagu lengkap untuk album tersebut belum diungkapkan.

Selamat untuk BLACKPINK atas pencapaian mengesankan mereka!

(*)

Artikel ini telah tayang sebelumnya di Grid.id dengan judul Jumlah Pre-Order Lampaui 800 Ribu, BLACKPINK Sukses Cetak Rekor