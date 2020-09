Satu Warga Pangkalpinang Positif Covid-19, Diduga Bukan Terpapar dari Mikron, Simak Penjelasan Aswin

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aswin menduga, Tn ON terkonfirmasi positif Covid-19 bukan karena tertular dari Kepala Kantor Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Bangka Belitung, Mikron Antariksa.

"Kalau berdasarkan hasil tracking kita, bisa jadi Tn ON ini bukan terpapar dari Mikron karena kita yang sejak 29 Agustus kemarin bersama Mikron berjumlah 14 orang, setelah di-swab semuanya negatif," kata Aswin kepada bangkapos.com, Minggu (6/9/2020).

Sekadar diketahui, Mikron Antariksa dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 pada Rabu (2/9/2020). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mikron.

Aswin mengakui Tn ON memang berada dalam satu ruangan yang sama dengan Mikron saat rapat membahas KUA-PPAS di kantor Bappeda Babel, beberapa waktu lalu.

Setelah mengetahui bahwa Mikron terkonfirmasi positif coronavirus disease 2019, Tn ON pun minta dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif.

"Jumat (4/9/2020) pagi, ON di-swab, saya dan teman-teman sore hari di-swab 11 orang, dan Sabtu sore Tn ON dinyatakan positif dengan CT 36, dan sebelumnya yang bersangkutan mengaku mengalami gejala demam sebelum di-swab," ujar Aswin.

Menurutnya, ada 14 personel BPBD yang berinteraksi erat dengan Mikron.

Ke 14 personel tersebut telah menjalani pemeriksaan swab dan hasilnya dinyatakan negatif Covid-19.

Lima orang lainnya yang juga berinteraksi erat dengan Mikron pun dinyatakan negatif.

"Kalau berdasarkan dugaan sementara, Tn ON ini bukan terpapar dari Mikron. CT 20 Mikron tidak mungkin menyebar ke CT 36 ON karena posisi ON sudah hampir sembuh atau masa infeksinya sudah hampir selesai, dan sudah lebih dahulu terpapar dari Mikron yang CT-nya 20," tutur Aswin.

"Kami sempat rapat beberapa kali dengan Mikron, namun hasilnya semua dinyatakan negatif," ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus Hakim sebelumnya mengatakan, ada penambahan satu kasus positif Covid-19 di Pangkalpinang.

Seorang pria berinisial ON (40) terkonfirmasi positif pada Sabtu (5/9/2020).

Hakim menyebut ON sempat melakukan kontak erat dengan Tn MA, Kepala Kantor Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Bangka Belitung.

"Bersangkutan kontak erat dengan Tn MA, yang saat ini akan menjalani masa karantina di BKPSDM," kata Hakim kepada bangkapos.com, Minggu (6/9/2020). (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)