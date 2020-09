Sebelum Ditangkap, Reza Artamevia Joget TikTok Sampai Berkeringat, Lihat Videonya di Instagram

BANGKAPOS.COM - Beberapa hari sebelum ditangkap polisi, penyanyi Reza Artamevia sempat memposting video joget di akun Instagramnya.

Dalam video tersebut, Reza Artamevia mengaku mau joget karena dihasut oleh sahabatnya.

Postingan terakhir Reza Artamevia lima hari lalu.

Reza Artamevia memposting video sedang joget bersama seorang wanita.

"First time for tiktok!!

"Not bad laaah... for the new beginner"

Kata sahabat sy @almafilia the one who ngotot bgt 'menghasut' sy hari ini harus jadi tiktok nya sampe2 dibawain dia kaos tie dye segala biar seragam,

hehehe..... Enggak deeeng. . .

Hasutannya berjasa koq bikin sy beerkeringat dan langsung hilang 2 kilo (lebayy!!) Hahaha...." tulis akun Instagram Reza Artamevia yang sudah terverifikasi.

TribunnewsBogor.com melansir Kompas.com, Penyanyi Reza Artamevia meraih popularitas lewat lagu "Pertama".