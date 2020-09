Cordela Hotel Banyak Promo Bulan Ini, Hot Deal Promo Hingga Menu Fresh From The Oven

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Cordela Hotel menghadirkan berbagai promo menarik selama bulan September 2020.

Promo beraneka ragam dari room hingga aneka paketan makanan yang disajikan.

Senior Sales Executive Cordela Hotel, Anggi mengatakan promo ini sudah mulai berjalan tanggal 1 September 2020 hingga akhir bulan.

"Masih dalam rangka Social Distancing, jadi kita bisa free delivery dalam radius 5 Km dari hotel," ujar Anggi, Senin (7/9/2020).

Lebih lanjut, ia menjelaskan kelebihannya untuk semua menu fresh from the oven, bahan-bahan lokal pilihan yang terjamin kualitasnya, free delivery juga cukup dengan minimal order 2 pax.

"Harapannya dengan promo ini, kita bisa membantu siapa saja yang perlu makanan kualitas hotel dengan harga terjangkau dan tanpa perlu keluar rumah untuk bisa membelinya," kata Anggi.

Ia menegaskan Cordela Hotel dalam operasional tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

"Pertama tamu wajib cuci tangan di depan lobby, kemudian cek suhu tubuh dengan thermo gun.Untuk kebersihan kamar selalu kita semprot disinfectant di setiap area yg potensi sentuhan tangan. Untuk kursi resto juga sudahh kita buat sedemikian rupa sehingga tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19," tutur Anggi.

Adapun promo di Hotel Cordela selama bulan September 2020 meliputi

1. Hot Deal Promo, Social Distancing Moment, room only Rp298 ribu nett/malam.

2. Sensasi September, free delivery minimal 2 pax, food and beverage festival harga mulai Rp48 ribu.

3. Special Bento Box, free delivery harga mulai Rp35 ribu.

4. Stay at home and enjoy food delivery, lunch and dinner. Gratis antar dengan pembelian minimal Rp88 ribu dengan maksimal jarak antar 5 Km.

(*)