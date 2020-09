KETIK Nama Reza Artamevia di Pencarian YouTube Muncul Tampilan Ini, Ada Lagu Hits Biar Jadi Kenangan

BANGKAPOS.COM -

NAMA Reza Artamevia kembali jadi bahan pembicaraan banyak pihak.

BUkan karena prestasi membanggakan yang ditorehkan penyanyi bersuara merdu ini.

Melainkan kasus hukum yang kembali menjeratnya,

Bahkan kasus kali ini sama dengan kasus sebelumnya yaitu narkoba.

Merasa telah melakukan hal yang sangat tidak bermanfaat.

Reza segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf terutama kepada anak-anak dan keluarga.

"Saya Reza Artamevia pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya, orangtua, keluarga, sahabat, kerabat dan semua pihak yang telah membantu perjalanan karier saya," ujar Reza saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu (6/9/2020).

Apa yang telah dilakukannya dinilai Reza sangat merugikan dan tidak bermanfaat sama sekali.

Dia berharap tidak ada orang yang mengikutinya.

Dia pun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

"Saya memohon maaf lahir batin atas segala perbuatan saya. Semoga ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga khususnya bagi diri saya," kata Reza.

Untuk diketahui, Reza sebelumnya pernah ditangkap di hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat ( NTB), pada 2016 karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Saat itu, berdasarkan keputusan BNNP NTB, Reza harus menjalani rehabilitasi rawat jalan selama delapan kali di Kantor BNNP NTB.

Empat tahun berselang, kini Reza kembali ditangkap polisi terkait kasus serupa, yakni penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

Main Tik Tok

Sebagai penyanyi senior, Reza juga ternyata melek digital.

Dalam akun pribadinya yang telah terverfikasi ada satu video ketika Reza bermain aplikasi TikTok.

Meski mengaku tidak mahir, namun apa yang diunggahnya menarik 100 ribu likes lebih.

Dalam video yang diunggah pada Agustus 2020 lalu.

Terlihat Reza bersama seorang teman wanitanya.

Keduanya memakai pakaian bermotif serupa.

Mereka berdua bergoyang mengikuti irama musik yang didengar.

Reza pun menuliskan sesuatu yang berkaitan erat dengan 'menghasut' dan berkeringat.

First time for tiktok!!

"Not bad laaah... for the new beginner" Kata sahabat sy @almafilia the one who ngotot bgt 'menghasut' sy hari ini harus jadi tiktok nya sampe2 dibawain dia kaos tie dye segala biar seragam, hehehe..... Enggak deeeng. . . Hasutannya berjasa koq bikin sy beerkeringat dan langsung hilang 2 kilo (lebayy!!) Hahaha," tulis Reza.

Video ini kemungkinan besar, diunggah jauh sebelum Reza dibekuk polisi terkait kasus dugaan penyalangunaan narkoba.