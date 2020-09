“Do You Like Brahms?

Rating Drama Korea September 2020, Forest of Secrets 2, Alice Hingga Do You Like Brahms?

BANGKAPOS.CON - Bulan September ini ada sederet drama Korea baru yang sayang untuk Anda lewatkan.

Beberapa di antaranya sudah memasuki episode pertama dan melejit di penayangan perdana.

Berikur perolehan rating 10 drakor di bulan September, dari drakor lama hingga yang terbaru. Berikut rangkumannya:

1. To All The Guys Who Loved Me (KBS) - 3.1%

To All The Guys Who Loved Me (KBS2)

//

Drama ini mengisi slot penayangan Senin dan Selasa jam 22.00 KST yang sebelumnya ditempati ‘Born Again’.

Drakor yang disutradarai oleh Choi Hyun Suk ini menceritakan tentang Seo Hyun Joo (diperankan Hwang Jung Eum) yang bekerja sebagai kepala tim perencanaan di MyToon, perusahaan pembuat komik digital.

Kerjaannya cukup menantang, sebab ia diminta untuk memastikan para komikus Webtoon bisa mengunggah kerjaannya tepat waktu.

Setidaknya, ada lima komikus yang menjadi tanggung jawabnya agar mereka bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline.

Salah satunya adalah Park Do Gyeom (Seo Ji Hoon). Lima komikus itu memiliki kebiasaan yang aneh-aneh.

Komikus Oh Si Un (Lee Si Eon) misalnya. Ia begitu menyukai penyanyi Yuna yang tergabung dalam girlband Angel-i.

Ia banyak mengoleksi pernak-pernik Yuna, bahkan hingga menghadiri showcase Angel-i. Ia sempat berbohong dengan Hyun Joo untuk tidak melanjutkan komiknya.

Namun, karena Hyun Joo adalah orang yang teliti, maka dia bisa menemukan Si Un di showcase Angel-i.

Cita-cita Hyun Joo sebenarnya menjadi komikus, namun direktur MyToon melihat kemampuan manajerialnya yang bagus. Sehingga, ia pun direkrut sebagai tim dibalik layar para komikus.

Direktur itu juga menjanjikan, jika Hyun Joo bisa kembali berkarya dalam waktu lima tahun lagi. Hyun Joo pun menunggu hari tersebut dengan gembira.

2. Do You Like Brahms? (KBS) - 5.0%

Do You Like Brahms? (SBS)

Drama terbaru SBS ini dibintangi Kim Min Jae dan Pak Eun Bin yang menceritakan tentang kehidupan seorang siswa yang mimiliki bakat di bidang musik.

Bahkan ia menempuh pendidikan di sekolah musik bergensi di Korea Selatan.

Semua murid di sekolah tersebut bersaing dan berjuang untuk meraih cinta dan kebahagiaan mereka.

Namun, terlepas dari harapan dan mimpi-mimpinya mereka harus menghadapi kenyataan yang cukup sulit.

Berawal dari Park Joon Young (Kim Min Jae) memulai bermain piano ketia ia menginjak usia enam tahun.

Ia semakin handal dalam memainkan jarinya dan terus memenangkan kompetisi bergengsi di Korea hingga internasional.

Suatu hari, Joon Young harus kembali ke Korea untuk berlibur. Saat itulah ia bertemu dengan Chae Song Ah (Park Eun Bin).

Chae Song Ah merupakan seorang mahasiswa senior jurusan pertunjukan biola demi mengejar hasratnya terhadap biola. Sebelum, Song Ah memutuskan masuk ke sekolah musik, ia sudah menyelesaikan kuliahnya di jurusan Bisnis.

Do You Like Brahms? Dapat Anda saksikan melalui streaming di platfrom Viu.

3. When I Was The Most Beautiful (MBC) - 3.0%

When I Was The Most Beautiful (mbc)

Drama ini menceritakan dua saudara lelaki yang mencintai perempuan yang sama.

Ye Jin (Im Soo Hyang) terjebak dalam cinta segitiga dengan Seo Hwan (Ji Soo) dan Seo Jin (Ha Seok Jin). Seo Hwan dan Seo Jin merupakan saudara kembar.

Ye Jin bermimpi untuk menemukan kebahagoaan yang sederhana, tetapi cinta merubah segalanya.

Pertemuan Seo Hwan, Seo Jin dan Ye Jin dapat dibilang cukup unik.

Seo Hwan adalah desainer arsitektur. Dia jatuh cinta dengan Oh Ye Jin pada pandangan pertama, tetapi perasaannya membuat dia melawan kakaknya Seo Jin.

Sementara, Seo Jin adalah seorang pembalap mobil. Ia mulai tertarik dengan Oh Ye Jin pertama kalinya di bengkel ayahnya.

Penasaran bagaimana kisah Ye Jin? Akankah Seo Hwan mau mengalah pada Seo Jin?

Saksikan kisah cinta Ye Jin, Seo Hwan dan Seo Jin di paltfrom Viu yang tayang setiap Rabu dan Kamis, mulai 19 Agustus.

4. Was It Love? (JTBC) - 1.6%

Was It Love? (jtbc)

Noh Ae Jung (diperankan Song Ji Hyo), seorang ibu tunggal yang membesarkan anaknya bersama sang ibu.

Sebagai ibu tunggal, tentu banyak halangan dan rintangan yang dihadapi Ae Jung, termasuk di dalamnya sulit mendapatkan pekerjaan dan mendapat cemooh dari tetangganya.

Anaknya, Noh Ha Nee (Uhm Chae Young) juga harus pindah sekolah mengikuti kerjaan ibunya. Meski hanya dibesarkan seorang ibu, namun Ha Nee adalah anak yang pemberani.

Di hari pertama sekolah, ia sempat melabrak anak-anak yang merundung siswa lainnya. Ia tahu perbuatan itu mungkin tidak disukai banyak orang, tapi ia dengan berani meninju perundung.

Kasus pertama di hari pertama sekolah itu membuat Ae Jung jengkel dengan putrinya. Ia merasa Ha Nee banyak mencari masalah dan membuatnya lelah.

Belum lagi Ae Jung harus berhadapan dengan orang tua si perundung yang tak terima wajah anaknya dipukul Ha Nee.

Ae Jung juga mulai bertemu dengan empat pria baru yang bisa dibilang menyukainya. Padahal, sudah 14 tahun ia tidak menjalin hubungan karena sibuk menjadi ayah dan ibu untuk Ha Nee.

Pria pertama adalah Oh Yeon Woo (Koo Ja Sung) yang merupakan guru olahraga di sekolah Ha Nee. Keduanya sempat bertemu di bis dan berbincang sebentar.

Yeon Woo kaget akhirnya bisa bertemu Ha Nee lagi. Ia pun merasa antusias ketika harus menunggu Ae Jung di bis.

Selama di sekolah, wajah Yeon Woo juga berseri-seri terus dan membuat Ha Nee bingung mengapa gurunya senyam senyum tanpa mengetahui hubungan si guru dan ibunya.

Pria kedua adalah Koo Pa Do (Kim Min Jun) yang merupakan gangster dan sekarang menjadi CEO perusahaan keuangan Nine Capital. Ia terlihat begitu sangar dengan banyak bekas luka di badannya.

Pria ketiga adalah penulis novel laris misterius Oh Dae Oh (Son Ho Jun) dan pria keempat adalah Ryu Jin (Song Jong Ho).

Masalah semakin ruwet ketika pekerjaan Ae Jung tak mendapakan progres. Bahkan, tak ada yang mau bekerjasama dengan perusahaan Thumb Film tempat dimana dirinya bekerja.

Hingga pada satu ketika, Ia meminta Pa Do untuk menjadi investor di perusahaannya. Pa Do sendiri memang sengaja ke perusahaan Ae Jong untuk menagih hutang sebesar 700 juta Won yang harusnya ditanggung oleh pemimpin sebelumnya.

Namun, alih-alih bertanggung jawab, CEO itu justru kabur dan meninggalkan perusahaannya begitu saja. Maka dari itu ia meminta Pa Do kenapa tidak menjadi investor di tempatnya saja.

Dari keempat pria itu siapakah yang berhasil merebut hati No Ae Jung?

5. Flower of Evil (tvN) - 3.8%

Flower of Evil (tvN)

Flower of Evil menjadi drama yang paling dinanti-natikan kehadirannya. Sebab, drama ini akan menjadi drama comeback Lee Joon Ki ke dunia akting.

Dalam drama ini Lee Joon Ki akan beradu akting dengan Moon Chae Won.

Lee Joon Ki akan memerankan dua karakter yang berbanding terbalik dan menjadi sosok misterius.

Sejak perilisan teaser kedua Flower of Evil, banyak penonton yang tak sabar dan semakin penasaran dengan cerita drama tersebut.

Flower of Evil menceritakan Baek Hee Sung (Lee Joon Ki) yang banyak menyembunyikan masa lalunya dan berpura-pura mencintai istrinya Cha Ji Won (Moon Chae Won).

Pernikahan Cha Ji Won dan Baek Hee Sung tampak sempurna. Bahkan mereka dikaruniai satu anak perempuan.

Hee Sung terlihat seperti suami yang sayang pada keluarga dan sempurna, tetapi sebenarnya ia menyembunyikan identitas.

Sebagai seorang detektif, Cha Ji Won semakin mencurigai Hee Sung. Suatu hari, Cha Ji Won mendapati kebenaran akan Baek Hee Sung.

Siapakah sesungguhnya Baek Hee Sung? Apa yang selama ini ia sembunyikan?

Drama ini akan mengambil slot tayang Rabu dan Kamis pukul 22.50 KST di tvN.

6. Alice (SBS) - 8.7%

Drama Korea 'Alice' (SBS)

Drama bergenre melodrama ini menceritakan tentang Hotel Alice yang menjadi tempat para para penjelajah waktu tinggal tepat sebelum mereka kembali ke masa lalu.

Park Jin Gyeom (Joo Won) merupakan seorang detektif yang mendapat tugas untuk menyelidiki kasus misterius.

Saat itu ia menyadari adanya penjelajah waktu atau bisa disebut dengan time traveler.

Para penjelajah waktu itu datang di waktu sekarang dari masa depan melalui ruang yang disebut Alice.

Sementara itu, Park Jin Gyeom berusaha melindungi Alice dari hal-hal negatif.

Di waktu sekarang, ia dipertemukan dengan Yoon Tae Yi (Kim Hee Sun) yang sudah meninggal di masa lalu.

Tentu pertemuan keduanya mengejutkan. Park Jin Gyeom berpikir bahwa pertemuannya dengan Tae Yi merupakan takdir.

Mereka bekerjasama untuk mengungkap rahasia perjalanan waktu.

Drama Korea ‘Alice’ dapat Anda saksiskan pada tanggal 29 Agustus mendatang, melalui streaming Viu setiap hari Sabtu dan Minggu.

7. Elegant Friends/Graceful Friends (JTBC) - 5.1%

Drakor Elegant Friends, Perpaduan SKY Castle dan Misty (jtbc)

Menggabungkan dua genre seperti di drama Korea Misty (2018) dan SKY Castle (2019), TV kabel JTBC akan merilis drama baru yang berjudul 'Elegant Friends'.

'Elegant Friends' akan menceritakan tentang pembunuhan di satu kota yang kebanyakan dihuni oleh pasangan suami-istri berusia 40 tahun.

Ahn Goong Cheol (Yu Jun Sang) dan Nam Jung Hae (Song Yoon Ah) awalnya menjalankan kehidupan yang damai tanpa konflik. Namun, semua berubah ketika kabar pembunuhan mulai tersebar.

Akibatnya, keretakan mulai muncul dalam persahabatan mereka yang sudah terjalin selama 20 tahun.

Drama tersebut dibintangi oleh Yoo Joon Sang, Song Yoon Ah, Bae Soo Bin, Han Da Gam, Kim Sung Woo, Kim Hye Eun, Jung Suk Yong, Lee In Hye, Kim Won Hae, dan Kim Ji Young.

‘Elegant Friends’ digarap oleh Song Hyun Wook yang sebelumnya sukses dengan drama Marriage Not Dating (2014), Another Miss Oh (2016), serta The Beauty Inside (2018).

‘Elegant Friends’ menggantikan slot tayang ‘The World of The Married’ setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.50 KST.

8. Lie After Lie/Lie of Lies (Channel A) - 2.6%

Lie After Lie/Lie of Lies (Channel A)

Stasiun TV Channel A siap merilis drama terbarunya yang berjudul 'Lie After Lie/Lie of Lies' di minggu pertama September.

Drama ini bercerita tentang Ji Eun Soo (Lee Yoo Ri), seorang perempuan yang rela mempertahrukan nyawanya untuk berkumpul bersama putri kandungnya.

Ji Eun Soo menikah dengan seorang putra konglomerat, bisa dibilang ia memilik nasib yang mujur.

Namun, kebahagiaan mereka terenggut saat suaminya tewas terbunuh.

Bahkan, Ji Eun Soo pun dituduh sebagai pembunuh sang suami.

Atas tuduhan itu, Ji Eun Soo harus menjalani kehidupannya sebagai narapidana.

Lalu bagaimana nasib Ji Eun Soo? Akankah ia dapat melewati masa sulit ini dan menemukan putrinya?

9. Missing: The Other Side (OCN) - 3.5%

Missing: The Other Side (OCN)

Drama bergenre fantasi misteri ini menceritakan desa Duon Village yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa orang hilang.

Berawal dari Kim Wook (Ko Soo) seorang penipu ulung yang melakukan perjalanan ke Desa Duon. Di situ ia dihadapkan dengan berbagai kejiadian misterius.

Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh Jang Pan Seok (Heo Jun Ho), Lee Jong A (Ahn So Hee) dan Shin Joon Ho (Ha Joon).

Lee Jong A sering mendukung keputusan Kim Wook. Ia seorang hacker hanya untuk mendapatkan keadilan sosial.

Sebenarnya, Lee Jong A bekerja sebagai pejabat publik yang berpangkat tinggi di pusat komunitas.

Kim Wook, Lee Jong A dan Jang Pan Seok sengaja pergi ke Desa Duon untuk menemukan Choi Yeo Na (Seo Eun Su) yang hilang satu bulan sebelum acara pernikahannya dengan Shin Joon Ho.

Penasaran dengan kisah misteri para arwah yang hilang seperti di atas? Anda bisa saksikan di platfrom Viu yang tayang setiap Minggu dan Senin mulai 30 Agustus.

10. Forest of Secrets 2/Stranger 2 (tvN) - 8.6%

Forest of Secrets 2 (tvN)

Drama ini menjadi serial yang dinanti-nanti bagi para penggemar ‘Forest of Secrets’ season satu. Sebab, ‘Forest of Secrets’ bisa dibilang sukses di musim pertamanya.

Drama tvN ini menceritakan tentang Hwang Si Mok (Cho Seung Woo) seorang jaksa penuntut yang tidak memiliki perasaan.

Ia bekerjasama dengan detektif Han Yeo Jin (Bae Doo Na) untuk memecahkan sejumlah kasus hukum, termasuk pembunuhan.

Sebelumnya, Forest of Secrets sempat mengalami penundaan syuting untuk musim kedua. Di tahun ini, sekuel tahun 2017 akhirnya siap ditayangkan.

Masih sama dengan musim sebelumnya, drama ‘Forest of Secrets 2’ akan dibintangi oleh Cho Seung Woo, Bae Doo Na, dan Jun Hye Jin.

‘Forest of Secrets 2’ ini dijadwalkan tayang perdana pada 15 Agustus mendatang dan akan mengantikan slot drama Sabtu dan Minggu, It’s Okay to Not Be Okay yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji.

23 Link Download dan Nonton Film Gratis Full Movie Box Office, Indonesia, Korea, India, Anime, China, Thailand Hingga Hollywood

Nonton film menjadi hal yang banyak disukai masyarakat. Baik itu kalangan remaja maupun orang dewasa.

Bagi anda yang suka sekali nonton film namun malas ke bioskop, kami mememberikan alternatif untuk anda nontin tanpa harus keluar rumah.

Ada aplikasi, situ nonton streaming hingga download legal selain di Lk21 Layarkaca21 Indoxxi Ganool Bioskop Keren Samehada yang banyak dicari orang.

Dunia digital semakin maju terutama untuk nonton, download dan streaming film.

Kamu bisa streaming TV dan nonton movie film sepuasnya tanpa iklan, dengan koleksi yang sangat lengkap.

Koleksi film sangat lengkap mulai dari Indonesia, India, Thailand, sampai Hollywood. Hampir semua genre ada dan pengkategoriannya sehinggga memudahkan pencarian film yang ingin ditonton.

Bangkapos.com sediakan daftar situs download film dan aplikasai streaming terbaik yang legal dan juga menawarkan film-film gratis.

1. Viki

Viki (Viki)

Tak kalah dari situs-situs lainnya, Viki juga sangat menarik.

Viki merupakan aplikasi layanan streaming film yang bermarkas di Amerika Serikat. Viki juga adalah anak dari perusahaan eCommerse raksasa Jepang, Rakuten.

Aplikasi nonton film gratis satu ini berfokus pada drama-drama Asia terbaik, mulai dari drama Korea, drama China, dan masih banyak lagi.

Kamu juga bisa menikmati video musik dari grup K-Pop favoritmu.

2. Catchplay

Catchplay (Tangkapan Layar)

Catchplay merupakan aplikasi streaming film dan program TV yang paling update. Jadi, kamu tidak perlu takut ketinggalan film terbaru jika tidak punya waktu untuk pergi ke bioskop.

Kualitas yang diberikan juga sangat bagus, tidak kalah baik dari pemutaran di layar lebar.

3. Iflix

Iflix (Tangkapan Layar)

Iflix kamu bisa streaming TV, Film, dan berbagai program hiburan yang menarik.

Iflix juga sangat mudah diakses menggunakan tablet, smartphone, laptop, dan Smart TV.

Aplikasi nonton movie iflix menjadi pilihan tepat jika kamu mencari layanan streaming yang praktis dengan kumpulan program yang lengkap baik dari Indonesia maupun program hiburan internasional.

Di dalam layanan iflix, kamu dapat menemukan hampir semua genre film seperti comedy, drama, romance, horror, action, bahkan anime dan documentary.

4. Vidio

Vidio (Tangkapan Layar)

Siapa yang tak mengenal Vidio. Aplikasi streaming online ini jadi tempat terlengkap dengan variasi program berita, hiburan, sinetron, dan olahraga, semuanya lengkap tersedia di sini.

Kamu bisa menikmati siaran langsung pertandingan olahraga ataupun sinetron kesukaanmu melalui Vidio. Koleksi film Indonesia dan mancanegara berbagai genre yang ada di aplikasi ini sangat lengkap. Selain itu, terdapat juga serial drama menarik dari Korea, Thailand, Indonesia, Jepang dan China.

5. Viu

Viu (Tangkapan Layar)

Jika kamu suka menonton drama Korea atau mengikuti perkembangan filmnya, aplikasi Viu cocok untukmu.

Koleksi film dan drama dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, Indonesia, hingga India sangat lengkap.

Terdapat kategori Viu Originals yang hanya bisa diakses melalui situs dan aplikasi resmi Viu.

Kamu bisa menonton semua koleksi film dan drama Asia dari laptop dan smartphone secara mudah dengan kualitas tinggi.

6. Genflix

Genflix (Tangkapan Layar)

Jika kamu ingin streaming layanan TV dan film Indonesia maupun Hollywood secara lengkap, Genflix merupakan jawabannya.

Bahkan, kamu bisa live streaming pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung, lho. Kelebihan dari Genflix adalah koleksi konten dalam bahasa Jawa dan Anime yang lengkap. Menarik dan berbeda dari yang lain, kan?

Nah, setelah melihat rekomendasi aplikasi nonton movie yang direkomendasikan di atas, kira-kira mana yang akan jadi pilihan Toppers, nih?

Nonton Streaming Film Indonesia, Korea Hingga Hollywood Secara Legal, Bisa Download Juga Loh

7. Internet Archive

Bagi anda yang suka nonoton film tanpa ke bioskop Internet Archive jadi pilihan yang cocok. (Tangkapan Layar Internet Archive)

Bagi anda yang suka nonoton film tanpa ke bioskop Internet Archive jadi pilihan yang cocok.

Internet Archive merupakan situs penyedia film legal yang gratis. Dari mulai trailer, film layar lebar, film pendek, dan silent film yang dapat kamu download dalam bentuk torrents. Selain itu, kamu juga bisa menikmati koleksi musik dan buku.

8. Youtube

Ilustrasi Youtube (TribunWow.com/Rusintha Mahayu)

Kebanyakan orang sudah tahu dengan situs satu ini, ya itu adalah Youtube.

Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video

Mungkin situs yang satu ini adalah situs favorit bagi kebanyakan orang. Selain menyedikan berbagai video, YouTube juga gudangnya film-film Hollywood.

Jika kamu mencari lebih dalam lagi, kamu pasti akan menemukan channel yang memungkinkan kamu menontonnya secara gratis. Jika kamu penggemar film indie, YouTube juga merupakan sumber film terbesar.

9. Retrovision

Retrovision (Tangkapan Layar Retrovision)

Situs penyedia film legal terbaik yang menawarkan film gratis berikutnya adalah Retrovision.

Dengan mudah kamu dapat men-download film berdasarkan kategori. Pasalnya, tampilan situs ini sangat user-friendly.

Film diarsipkan ke dalam berbagai kategori populer seperti Petualangan, Komedi, Crime, Kartun, Sci-Fi, Horror, Perang, Drama, dan Western.

Jika kamu ingin mencari semua konten di satu tempat, cukup tekan tombol All Film.

10. MoviesFoundOnline

MoviesFoundOnline (Tangkapan Layar MoviesFoundOnline)

MoviesFoundOnline merupakan sebuah situs legal yang menyediakan jasa agar kamu bisa mengunduh film

Di MoviesFoundOnline, kamu dapat mengunduh film independen, acara TV, stand-up comedy, film pendek untuk dokumenter, dan lainnya secara gratis.

Selain itu, kamu juga bisa langsung melakukan streaming video jika nggak mau repot men-download.

11. Krackle

Simak duel film horor, Ratu Ilmu Hitam & Perempuan Tanah Jahanam. Dua film ini adalah kabar baik bagi film genre horor di Indonesia. (Rapi Films)

Sama halnya dengan Internet Archive, Krackle merupakan situs penyedia film gratis lainnya.

Sebagai situs yang dimiliki oleh Sony, sebagian besar film krackle memiliki hak cipta dan Sony memiliki banyak koleksi film yang mengagumkan.

Krackle juga menawarkan banyak film populer dan acara TV yang mungkin tidak akan kamu temukan di tempat lain.

12. Open Culture

Daftar 9 Film Indonesia yang tayang pada bulan Oktober 2019 (Instagram)

Open Culture adalah situs penyedia film legal yang menawarkan film berkualitas tinggi dari seluruh dunia.

Selain film, Open Culture juga menyediakan kursus online gratis, e-books, buku audio.

Ada ribuan film yang dapat kamu unduh secara gratis.

13. PopcornFlix

Poster Film Martabak Bangka (Instagram@martabakbangkamovie)

Popcornflix adalah layanan gratis dan legal dan konten ini bisa dibilang lebih baik, atau setidaknya kontennya lebih populer dan mudah dikenali.

Koleksi filmnya termasuk True Grit, The Honeymooners, The Girl Who Kick the Hornet's Nest, dan Iron Man.

Layanannya juga menawarkan banyak acara TV, di antaranya kartun populer seperti Inspector Gadget dan Sonic the Hedgehog.

Situs penyedia film legal berikutnya adalah PopcornFlix. Situs ini menawarkan streaming film gratis, ada ribuan film yang tersebar di beberapa kategori seperti drama, aksi, komedi, horor, dan lainnya.

PopcornFlix juga memiliki semua film asli dari National Geographic dan banyak film dokumenter alam yang sangat menakjubkan dan wajib untuk ditonton.

14. Classic Cinema Online

Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black, dan Karen Gillan dalam film Jumanji: The Next Level. (Sony Pictures Entertainment)

Sesuai namanya, Classic Cinema Online ditujukan buat kamu penggemar berat film klasik.

Website ini menawarkan fitur pencarian film yang sangat bagus yang membuat kamu dapat dengan mudah memilih genre dengan cepat tanpa ribet.

15. Hulu

Film live action Aladdin. (Instagram @disneyaladdin)

Hulu juga penyedia film legal, meski tidak sepenuhnya gratis. Kamu harus berlangganan untuk dapat mengakses film sepuasnya.

Meski begitu, kamu masih bisa menikmati film secara gratis namun dengan konten yang terbatas.

16. Public Domain Torrents

Film Stuber yang dibintangi Iko Uwais (instagram iko.uwais)

Public Domain Torrents adalah situs penyedia film legal yang dapat kamu download sebagai file torrent yang memiliki hak cipta dan sepenuhnya legal.

Website download film gratis ini menyediakan film-film lama dan klasik yang bisa kamu nikmati.

17. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video (Amazon)

Sejak 2006, Amazon memiliki layanan streaming bernama Amazon Prime Video.

Aplikasi ini menyediakan banyak banget judul film dan series yang bisa kamu saksikan.

18. GoPlay

Poster film Contagion dan Outbreak. Film tentang pandemi global. (IMDb)

Tak jauh berbeda dengan situs, link dan aplikasi lainnya, GoPlay merupakan layanan streaming film terbaru dari Gojek.

Layanan ini ditujukan untuk kamu yang suka streaming film-film terbaik.

Konten dari GoPlay memang nggak sebanyak aplikasi streaming lainnya. pasalnya, aplikasi ini baru dirilis pada akhir 2019 lalu, akan tetapi ada salah satu keunikan dari GoPlay adalah terhubung dengan aplikasi Gojek.

Dengan terhubungnya dengan gojek, tentu menyediakan berbagai promo menarik jika kamu juga menggunakan layanan seperti GoPay.

19. Amazon Prime

Komikmanga (Komikmanga.com)

Amazon Prime memiliki koleksi anime lengkap untuk beberapa anime kamu juga bisa menikmatinya dengan berlangganan Amazon prim saja.

Situa ini stream baru yang berhasil menggaet hati para penggemarnya.

Ia membuat anime original adaptasi manga berjudul Vinland Saga yang sangat keren.

20. Ponimu

Klikmanga (Klikmanga.com)

Siapa yang tak tahu situs anime legal yang satu ini, yang memiliki banyak koleksi anime dari A hingga Z dan yang paling penting adalah Sub Indonesia.

21. Sushiroll (Genflik)

Naruto X Boruto Ninja Tribes Telah Dirilis (infokomputer.grid.id)

Berikutnya adalah sushiroll. Sushi roll adalah sebuah perusahaan dibawah naungan Genflix (Indosat). Selain kamu bisa menikmati anime dengan subtitle Indoensia, kamu bisa melihat semua episode 1 setiap judul anime di situs ini secara gratis. Untuk masalah koleksi, situs ini memiliki judul-judul ternama seperti Boku no Hero Academia maupun Dr.Stone. Jadi bisa dikatakan koleksi Sushiroll cukup baru.

22. Crunchyroll

One Piece (One Piece)

Situa yang tak kalah populer lainnya ialah Crunchyroll.

situs ini bukan hanya sekadar menyajikan fitur streaming anime, akan tetapi kalian semua juga bisa ikut mengobrol bersama kawan-kawan dengan hobi yang sama di forum milik Crunchyroll.

Crunchyroll sangat memanjakan penggunanya. Pasalnya, bisa diakses aplikasi android.

23. Hulu

Film Okko's Inn (2018) (IMDb)

Hulu menyajikan tayangan anime online untuk kalian.

Tayangannya pun bervariasi antara yang menggunakan subtitle dan dubbing.

Kamu dapat memilih sendiri film kesukaan kamu di situs ini.

(bangkapos.com/evan saputra)