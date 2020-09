Rekomendasi 20 Anime Romance Comedy Terbaik Buat Kamu, Streaming dan Download Gratis di Sini

BANGKAPOS.COM - Siapa bilang menonton film kartun atau anime kebiasaan anak-anak? saat ini menonton anime merupakan kegiatan yang disukai banyak orang.

Banyak film yang dapat kamu tonton saat ini tak hanya film anak-anak semisal doraemon, naruto hingga one piece namun beragam judul anime berkualitas siap menghibur kamu sesuai dengan suasana hati.

Kali ini bangkapos.com mereferensikan anime romantis. Anime kali ini bakal menceritakan kisah percintaan yang bisa bikin kamu baper maksimal, anime di antaranya ada Kimi no Na wa (Your Name), Toradora hingga Ore Monogatari.

Anime-anime ini berbeda dengan anime-anime anak-anak seperi beberapa yang disebutkan beberapa tadi, walau ada sebagaian orang dewasa yang juga menonton.

Berikut ini rekomendasi anime romance comedy rating tinggi cocok buat kamu.

Cek selengkapnya:

1. Clannad

Clannad menceritakan kisah seorang murid SMA kelas 3 bernama Tomoya Okazaki yang dianggap orang-orang sekitarnya berandalan hanya karena Tomoya sering membolos sekolah.

Bagi Tomoya, kehidupannya terasa cukup membosankan. Sampai akhirnya, pada suatu hari dia bertemu seorang yang kurang percaya diri karena dia harus mengulang kelas karena sakit, Nagisa Furukawa.

Sejak saat inilah, kehidupan Tomoya mulai mengalami perubahan drastis. Tomoya mulai melihat mimpi aneh di mana di dunia (Illusionary World) itu hanya ada seorang gadis yang selalu sendirian.

Lalu gadis itu mulai mencoba untuk membuat suatu boneka yang terbuat dari sampah dan barang bekas yang dia kumpulkan.

2. Yesterday wo Utatte

Anime romance series 2020 ini berfokus pada kisah romantis yang bersemi kembali antara seorang protagonis yang gak sengaja bertemu dengan teman sekelasnya.

Yesterday wo Utatte menceritakan kehidupan seorang lulusan Universitas bernama Hayakawa Rikuo yang belum menemukan pekerjaan tetap. Suatu ketika, ia tanpa sengaja bertemu gadis misterius, Nonaka Haru.

Haru yang ternyata adalah mantan teman sekelas Rikuo memiliki perlihaan seekor burung gagak. Kira-kira, bakal seperti apa kisah mereka dalam anime romance school ini?

3. Shigatsu wa Kimi no Uso

Anime ini menceritakan kehidupan pianis cilik berbakat bernama Kousei Arima yang seketika berubah ketika ibunya meninggal dunia.

Kosei mengalami depresi sampai-sampai ia nggak bisa lagi mendengar musik. Dia juga menghindari segala hal berkaitan dengan musik bahkan untuk memainkan pianonya sendiri.

Namun semuanya berubah semenjak Kaori Miyazono, seorang pemain biola cantik yang mengubah hidupnya untuk bermain musik kembali didukung dengan teman-temannya, yakni Tsubaki Sawabe dan Ryouta Watari.

Selain menjadi anime romance movie yang sedih karena menceritakan kisah yang berujung pilu, Shigatsu wa Kimi no Uso juga menjadi anime yang menceritakan cinta bertepuk sebelah tangan. Sakit!

4. Sukitte Ii na yo

Sukitte Ii na yo atau dalam bahasa Inggris-nya Say "I Love You" adalah anime romantis school yang bercerita tentang seorang cewek yang nggak mau bergaul.

Mei Tachibana adalah seorang gadis yang tertutup, bahkan tidak punya pacar dan teman selama 16 tahun. Introvert banget, deh!

Suatu ketika, Mei melukai Yamato Kurosawa, anak cowok paling populer di sekolahnya. Pertemuan pertama yang nggak disengaja ini membuat mereka saling mencintai, bahkan Yamato berusaha selalu melindungi Mei.

5. 5 Centimeters per Second

Sebelum kepopuleran Kimi no Na wa, ada lagi anime romantis terbaik besutan studio CoMix Wave Films, yakni 5 Centimeters per Second yang dijamin mampu mengaduk-aduk perasaan.

Rekomendasi anime romance movie yang tayang di layar lebar ini berkisah tentang Takaki Toono dan Akari Shinohara yang sudah sangat dekat dan saling mencinta sejak kecil.

Namun keluarga Akari yang pindah karena urusan pekerjaan. Keduanya pun hanya bisa saling berkomunikasi lewat pesan hingga mereka bertemu kembali.

6. Fruits Basket Season 2

Pecinta anime pasti tahu dengan anime romance fantasy terbaik ini. Ya, Fruit Basket hadir kembali dalam season 2 yang siap menghiburmu, geng!

Anime Fruits Basket mengisahkan seorang gadis bermana Tooru Honda yang tinggal bersama tiga cowok ganteng. Bikin greget, nih!

Tapi ketiga cowok tersebut memiliki rahasia yang nggak boleh dilihat oleh orang lain. Menariknya, Tooru perlahan-lahan mengetahui apa rahasia dari ketiga cowok tersebut.

7. Chuunibyou Demo Koi ga Shitai

Anime ini bercerita tentang para karakternya yang pernah dan sedang mengalami chuunibyou alias sindrom kelas dua SMP.

Yuuta Togashi yang juga pernah mengalami ini bertemu dengan Rikka Takanashi yang ternyata memiliki sifat yang sama.

Melihat kesamaan ini, keduanya malah saling tertarik. Di antara obsesinya ini, Yuuta pun mencoba meyakinkan Rikka untuk menyudahi sindrom yang dialaminya guys.

Rekomendasi anime romance comedy terbaik ini dijamin bakal mengocok perut kam berkat alur ceritanya yang benar-benar seru

8. isekoi

Kalau kamu sedang mencari anime romantis yang kompleks, Nisekoi jawabannya.

Soalnya di anime ini, Raku Ichijo harus memilih di antara empat orang wanita yang berhubungan dekat dengannya.

Anime yang satu ini menceritakan Raku, anak bos Yakuza yang harus berpura-pura pacaran dengan Chitoge Kirisaki demi keamanan bersama.

Sayangnya Raku malah lebih menyukai Kosaki Onodera dan muncul juga Marika Tachibana serta Seishirou Tsugumi yang juga menyukai Raku.

9. Ore Monogatari

Dalam anime romance comedy yang satu ini, kamu nggak bakal menemukan tokoh utama yang cool atau berwajah rupawan seperti di anime romance terbaik lainnya.

Ore Monogatar malah menggambarkan sosok Takeo Gouda, seorang lelaki dengan badan kekar, wajah seram dan menakutkan, namun punya hati yang lemah lembut.

Kisah cinta Takeo bermula saat menyelamatkan Rinko Yamato, yang sayangnya mungkin saja malah tertarik dengan teman baiknya, Makoto Sunakawa yang lebih ganteng.

10. Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu (A Whisker Away)

Anime romance terbaru 2020 ini berlatar kota Tokoname di Prefektur Aichi dengan tokoh utama Miyo Sasaki, seorang murid kelas 2 SMP yang menyukai teman sekelasnya bernama Kento Hinode.

Singkat cerita, Miyo menemukan sebuah topeng ajaib yang bisa mengubahnya menjadi seekor kucing. Dengan memanfaatkan kekuatan tersebut, Miyo pun mencoba mendekati Hinode.

Tapi, masalah datang saat Miyo nggak bisa lagi berubah menjadi manusia. Lalu, apakah ia akan selamanya menjadi seekor kucing yang menemani Hinode,? Yuk tonton kisahnya

11. Oregairu Season 3

Bagi Hikigaya Hachiman, sekolah adalah rumah kedua dan tempat untuk bersantai pada masa remaja. Tapi, tiba-tiba seorang guru menyuruhnya untuk gabung ke klub.

Hal menyebalkan yang terjadi kepada Hachiman ini membuatnya terpaksa masuk ke klub relawan dan bertemu seorang gadis bernama Yukino Yukinoshita.

Meski ia memanfaatkan waktu di klub untuk bersantai, tapi Yukino selalu mengajaknya berinteraksi. Anime romance comedy ini siap menghiburmu dengan setiap episode yang menyajikan cerita baru.

Lovely Complex

Lovely Complex menceritakan kisah cinta nggak biasa antara seorang cewek tinggi bernama Koizumi Risa dan seorang cowok pendek bernama Ootani Atsushi.

Ketika kedua gebetan mereka berpacaran dengan satu sama lain, Risa dan Atsushi menjadi semakin dekat karena sama-sama patah hati.

Nggak cuma menceritakan cinta-cintaan saja, anime romantis ini juga mengeksplor kesedihan, kegembiraan, kemarahan, dan masih banyak lagi.

Kaguya-sama: Love is War

Pernah nggak, sih, kamu naksir sama orang yang naksir juga sama kamu tapi kalian sama-sama gengsi untuk nyatain cinta?

Kurang lebih, begitulah plot utama dari anime romance comedy terbaik berjudul Kaguya-sama: Love is War ini. Miyuki Shirogane dan Kaguya Shinomiya adalah rival yang saling jatuh cinta.

Sayangnya, mereka menganggap bahwa menyatakan cinta adalah hal yang bikin mereka jadi kelihatan lemah. Oleh karena itu, keduanya mencoba untuk memaksa lawannya menyatakan cinta terlebih dahulu.

Kimi ni Todoke

Kimi ni Todoke merupakan anime romantis yang menceritakan kisah gadis introvert yang aneh bernama Kuronuma Sawako. Ia pun dijuluki sebagai Sadako karena nama dan penampilannya.

Segalanya berubah ketika seorang murid tampan dan populer bernama Kazehaya Shouta mencoba untuk bersikap ramah kepadanya.

Pertemanan mereka pun perlahan mengubah Sawako untuk berubah menjadi lebih baik. Saking populernya, anime ini sampai dibikin versi live action-nya

Kaichou wa Meido-sama

Kaichou wa Meido-sama merupakan anime romantis komedi yang bakal bikin kamu ketawa terpingkal-pingkal. Menceritakan kisah Misaki Ayuzawa, ketua Osis dari sebuah sekolah.

Sekolah bernama Seika awalnya adalah sekolah khusus cewek, namun kini cowok sudah bisa bersekolah di sana. Nggak heran, Misaki galak ke murid cowok supaya mereka nggak macam-macam.

Meskipun populer dan pintar, Misaki diam-diam bekerja sebagai pelayan di sebuah maid cafe. Cowok populer bernama Takumi Usui mengetahui rahasia tersebut.

Kimi no Na wa (Your Name)

Kimi no Na wa merupakan film anime romantis yang hingga saat ini memuncaki jajaran anime romance fantasy terbaik sepanjang masa.

Anime satu ini bukanlah serial anime yang tayang di layar televisi.

Kimi no Na wa menceritakan kisah Mitsuha Miyamizu, seorang anak perempuan yang bersekolah di desa yang tiba-tiba bertukar tubuh dan nasib dengan Taki Tachibana.

Taki sendiri merupakan seorang anak laki-laki yang tinggal di Tokyo. Keduanya menyadari kejadian aneh ini dan mulai melakukan pencarian diri satu sama lain.

Toradora

Anime ini mengisahkan Takasu Ryuji yang punya wajah menyeramkan dan aneh yang bertemu dengan Aisaka Taiga wanita berbadan kecil namun punya sifat pemarah.

Awalnya mereka sering bearkelahi. Namun, lama kelamaan mereka saling membantu untuk mendapatkan hati sahabat dari musuh mereka tersebut.

Nggak tahunya, mereka berdua malah jadi saling tertarik. Wah, bagaimanakah kisah selanjutnya dari judul anime romantis terbaik ini? Mending buruan nonton aja. Pasalnya, siapa sangka dua pribadi yang punya sikap keras bisa saling mencintai?

Tsuki ga Kirei

Tsuki ga Kirei menceritakan kisah dua orang siswa SMP yang saling mencintai dan memiliki impian untuk menikah bersama.

Anime romance school ini berkisah mengenai Mizuno dan Azumi yang berada di kelas yang sama dan saling mengenal satu sama lainnya.

Memulai hubungan dari sekadar teman hingga saling menyukai, hubungan keduanya pun tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi di tengah hubungan mereka.

Tenki no Ko (Weathering with You)

Masih membahas tentang masterpiece Makoto Shinkai, rekomendasi anime romance 2019 berjudul Weathering with You ini wajib banget kamu saksikan.

Bercerita tentang seorang anak laki-laki yang kabur ke Tokyo dan bertemu dengan seorang gadis. Ternyata, gadis tersebut bukanlah seorang gadis biasa.

Ia mampu memanipulasi cuaca sesuai dengan keinginannya. Namun, kemampuannya yang hebat tersebut memiliki konsekuensi yang harus ia tanggung.

Wotakoi: Love Is Hard for Otaku

Kebanyakan orang yang sedang kasmaran pasti terlihat konyol dan menggelikan.

Hal inilah yang dialami Narumi Momose, seorang cewek otaku yang baru saja diterima di kantor baru.

Ia berharap nggak ada seorang pun teman kantornya yang tahu sisi otaku-nya.

Tapi, semua berantakan saat ia bertemu Hirotaka Nifuji, teman masa kecilnya dan sesama otaku, yang ternyata satu kantor dengannya.

Nifuji nggak tahu bahwa Narumi berusaha menutup-nutupi hobinya itu dan ia pun membeberkannya ke rekan kantor lainnya.

Dampaknya, mereka justru semakin dekat dan sering main game berdua seharian.

23 Link Download Film Full Movie Box Office, Indonesia, Korea, India, Anime, China Hingga Hollywood

Nonton film menjadi hal yang banyak disukai masyarakat. Baik itu kalangan remaja maupun orang dewasa.

Bagi anda yang suka sekali nonton film namun malas ke bioskop, kami mememberikan alternatif untuk anda nontin tanpa harus keluar rumah.

Ada aplikasi, situ nonton streaming hingga download legal selain di Lk21 Layarkaca21 Indoxxi Ganool Bioskop Keren Samehada yang banyak dicari orang.

Dunia digital semakin maju terutama untuk nonton, download dan streaming film.

Kamu bisa streaming TV dan nonton movie film sepuasnya tanpa iklan, dengan koleksi yang sangat lengkap.

Koleksi film sangat lengkap mulai dari Indonesia, India, Thailand, sampai Hollywood. Hampir semua genre ada dan pengkategoriannya sehinggga memudahkan pencarian film yang ingin ditonton.

Bangkapos.com sediakan daftar situs download film dan aplikasi streaming terbaik yang legal dan juga menawarkan film-film gratis.

1. Viki

Tak kalah dari situs-situs lainnya, Viki juga sangat menarik.

Viki merupakan aplikasi layanan streaming film yang bermarkas di Amerika Serikat. Viki juga adalah anak dari perusahaan eCommerse raksasa Jepang, Rakuten.

Aplikasi nonton film gratis satu ini berfokus pada drama-drama Asia terbaik, mulai dari drama Korea, drama China, dan masih banyak lagi.

Kamu juga bisa menikmati video musik dari grup K-Pop favoritmu.

2. Catchplay

Catchplay merupakan aplikasi streaming film dan program TV yang paling update. Jadi, kamu tidak perlu takut ketinggalan film terbaru jika tidak punya waktu untuk pergi ke bioskop.

Kualitas yang diberikan juga sangat bagus, tidak kalah baik dari pemutaran di layar lebar.

3. Iflix

Iflix kamu bisa streaming TV, Film, dan berbagai program hiburan yang menarik.

Iflix juga sangat mudah diakses menggunakan tablet, smartphone, laptop, dan Smart TV.

Aplikasi nonton movie iflix menjadi pilihan tepat jika kamu mencari layanan streaming yang praktis dengan kumpulan program yang lengkap baik dari Indonesia maupun program hiburan internasional.

Di dalam layanan iflix, kamu dapat menemukan hampir semua genre film seperti comedy, drama, romance, horror, action, bahkan anime dan documentary.

4. Vidio

Siapa yang tak mengenal Vidio. Aplikasi streaming online ini jadi tempat terlengkap dengan variasi program berita, hiburan, sinetron, dan olahraga, semuanya lengkap tersedia di sini.

Kamu bisa menikmati siaran langsung pertandingan olahraga ataupun sinetron kesukaanmu melalui Vidio. Koleksi film Indonesia dan mancanegara berbagai genre yang ada di aplikasi ini sangat lengkap. Selain itu, terdapat juga serial drama menarik dari Korea, Thailand, Indonesia, Jepang dan China.

5. Viu

Jika kamu suka menonton drama Korea atau mengikuti perkembangan filmnya, aplikasi Viu cocok untukmu.

Koleksi film dan drama dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, Indonesia, hingga India sangat lengkap.

Terdapat kategori Viu Originals yang hanya bisa diakses melalui situs dan aplikasi resmi Viu.

Kamu bisa menonton semua koleksi film dan drama Asia dari laptop dan smartphone secara mudah dengan kualitas tinggi.

6. Genflix

Jika kamu ingin streaming layanan TV dan film Indonesia maupun Hollywood secara lengkap, Genflix merupakan jawabannya.

Bahkan, kamu bisa live streaming pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung, lho. Kelebihan dari Genflix adalah koleksi konten dalam bahasa Jawa dan Anime yang lengkap. Menarik dan berbeda dari yang lain, kan?

Nah, setelah melihat rekomendasi aplikasi nonton movie yang direkomendasikan di atas, kira-kira mana yang akan jadi pilihan Toppers, nih?

Nonton Streaming Film Indonesia, Korea Hingga Hollywood Secara Legal, Bisa Download Juga Loh

7. Internet Archive

Bagi anda yang suka nonoton film tanpa ke bioskop Internet Archive jadi pilihan yang cocok.

Internet Archive merupakan situs penyedia film legal yang gratis. Dari mulai trailer, film layar lebar, film pendek, dan silent film yang dapat kamu download dalam bentuk torrents. Selain itu, kamu juga bisa menikmati koleksi musik dan buku.

8. Youtube

Kebanyakan orang sudah tahu dengan situs satu ini, ya itu adalah Youtube.

Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video

Mungkin situs yang satu ini adalah situs favorit bagi kebanyakan orang. Selain menyedikan berbagai video, YouTube juga gudangnya film-film Hollywood.

Jika kamu mencari lebih dalam lagi, kamu pasti akan menemukan channel yang memungkinkan kamu menontonnya secara gratis. Jika kamu penggemar film indie, YouTube juga merupakan sumber film terbesar.

9. Retrovision

Situs penyedia film legal terbaik yang menawarkan film gratis berikutnya adalah Retrovision.

Dengan mudah kamu dapat men-download film berdasarkan kategori. Pasalnya, tampilan situs ini sangat user-friendly.

Film diarsipkan ke dalam berbagai kategori populer seperti Petualangan, Komedi, Crime, Kartun, Sci-Fi, Horror, Perang, Drama, dan Western.

Jika kamu ingin mencari semua konten di satu tempat, cukup tekan tombol All Film.

10. MoviesFoundOnline

MoviesFoundOnline merupakan sebuah situs legal yang menyediakan jasa agar kamu bisa mengunduh film

Di MoviesFoundOnline, kamu dapat mengunduh film independen, acara TV, stand-up comedy, film pendek untuk dokumenter, dan lainnya secara gratis.

Selain itu, kamu juga bisa langsung melakukan streaming video jika nggak mau repot men-download.

11. Krackle

Sama halnya dengan Internet Archive, Krackle merupakan situs penyedia film gratis lainnya.

Sebagai situs yang dimiliki oleh Sony, sebagian besar film krackle memiliki hak cipta dan Sony memiliki banyak koleksi film yang mengagumkan.

Krackle juga menawarkan banyak film populer dan acara TV yang mungkin tidak akan kamu temukan di tempat lain.

12. Open Culture

Open Culture adalah situs penyedia film legal yang menawarkan film berkualitas tinggi dari seluruh dunia.

Selain film, Open Culture juga menyediakan kursus online gratis, e-books, buku audio.

Ada ribuan film yang dapat kamu unduh secara gratis.

13. PopcornFlix

Popcornflix adalah layanan gratis dan legal dan konten ini bisa dibilang lebih baik, atau setidaknya kontennya lebih populer dan mudah dikenali.

Koleksi filmnya termasuk True Grit, The Honeymooners, The Girl Who Kick the Hornet's Nest, dan Iron Man.

Layanannya juga menawarkan banyak acara TV, di antaranya kartun populer seperti Inspector Gadget dan Sonic the Hedgehog.

Situs penyedia film legal berikutnya adalah PopcornFlix. Situs ini menawarkan streaming film gratis, ada ribuan film yang tersebar di beberapa kategori seperti drama, aksi, komedi, horor, dan lainnya.

PopcornFlix juga memiliki semua film asli dari National Geographic dan banyak film dokumenter alam yang sangat menakjubkan dan wajib untuk ditonton.

14. Classic Cinema Online

Sesuai namanya, Classic Cinema Online ditujukan buat kamu penggemar berat film klasik.

Website ini menawarkan fitur pencarian film yang sangat bagus yang membuat kamu dapat dengan mudah memilih genre dengan cepat tanpa ribet.

15. Hulu

Hulu juga penyedia film legal, meski tidak sepenuhnya gratis. Kamu harus berlangganan untuk dapat mengakses film sepuasnya.

Meski begitu, kamu masih bisa menikmati film secara gratis namun dengan konten yang terbatas.

16. Public Domain Torrents

Public Domain Torrents adalah situs penyedia film legal yang dapat kamu download sebagai file torrent yang memiliki hak cipta dan sepenuhnya legal.

Website download film gratis ini menyediakan film-film lama dan klasik yang bisa kamu nikmati.

17. Amazon Prime Video

Sejak 2006, Amazon memiliki layanan streaming bernama Amazon Prime Video.

Aplikasi ini menyediakan banyak banget judul film dan series yang bisa kamu saksikan.

18. GoPlay

Tak jauh berbeda dengan situs, link dan aplikasi lainnya, GoPlay merupakan layanan streaming film terbaru dari Gojek.

Layanan ini ditujukan untuk kamu yang suka streaming film-film terbaik.

Konten dari GoPlay memang nggak sebanyak aplikasi streaming lainnya. pasalnya, aplikasi ini baru dirilis pada akhir 2019 lalu, akan tetapi ada salah satu keunikan dari GoPlay adalah terhubung dengan aplikasi Gojek.

Dengan terhubungnya dengan gojek, tentu menyediakan berbagai promo menarik jika kamu juga menggunakan layanan seperti GoPay.

19. Amazon Prime

Amazon Prime memiliki koleksi anime lengkap untuk beberapa anime kamu juga bisa menikmatinya dengan berlangganan Amazon prim saja.

Situa ini stream baru yang berhasil menggaet hati para penggemarnya.

Ia membuat anime original adaptasi manga berjudul Vinland Saga yang sangat keren.

20. Ponimu

Siapa yang tak tahu situs anime legal yang satu ini, yang memiliki banyak koleksi anime dari A hingga Z dan yang paling penting adalah Sub Indonesia.

21. Sushiroll (Genflik)

Berikutnya adalah sushiroll. Sushi roll adalah sebuah perusahaan dibawah naungan Genflix (Indosat). Selain kamu bisa menikmati anime dengan subtitle Indoensia, kamu bisa melihat semua episode 1 setiap judul anime di situs ini secara gratis. Untuk masalah koleksi, situs ini memiliki judul-judul ternama seperti Boku no Hero Academia maupun Dr.Stone. Jadi bisa dikatakan koleksi Sushiroll cukup baru.

22. Crunchyroll

Situa yang tak kalah populer lainnya ialah Crunchyroll.

situs ini bukan hanya sekadar menyajikan fitur streaming anime, akan tetapi kalian semua juga bisa ikut mengobrol bersama kawan-kawan dengan hobi yang sama di forum milik Crunchyroll.

Crunchyroll sangat memanjakan penggunanya. Pasalnya, bisa diakses aplikasi android.

23. Hulu

Hulu menyajikan tayangan anime online untuk kalian.

Tayangannya pun bervariasi antara yang menggunakan subtitle dan dubbing.

Kamu dapat memilih sendiri film kesukaan kamu di situs ini.

