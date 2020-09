Partai NasDem Beri Dukungan Penuh Terhadap Balon Bupati dan Wakil Bupati yang Mereka Usung di Babel

BANGKAPOS. COM, BANGKA - DPW Partai NasDem Bangka Belitung akan all out memberikan dukungan penuh pada pemilihan kepala daerah di empat wilayah Bangka Belitung.

Nasdem mengusung calon bupati, di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah.

Sedangkan posisi calon wakil bupati, Nasdem mengusung di Belitung Timur dan Bangka Selatan.

"Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai NasDem sudah cocok. Dari pasangn ini, sudah melalui hasil survey, " jelas Zuristyo Firmadata, Ketua DPW Partai NasDem Babel, Selasa (8/9).

Zuristyo meminta pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk berjuang sesuai norma-norma, kaidah dan aturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara.

"Apabila nanti terpilih oleh aspirasi rakyat, agar berjuang dan memperjuangkan untuk kepentingan daerah dan kepentingan rakyat, " ungkap Zuristyo yang juga sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Bangka Belitung.

Menurut Zuristyo, aspirasi yang disampaikan pada saat kampanye diharapkan bisa sesuai dengan program-program yang telah dibuat untuk menjadi kepala daerah.

Dia mengatakan, partai politik sangat selektif untuk membawa orang untuk maju pada pilkada.

Sehingga para bakal calon bupati dan wakil bupati harus berjuang untuk kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat.

"Untuk daerah akan lebih maju, dan ekonomi masyarakat akan menjadi lebih baik. Dan itu tujuan kita suruh mereka maju untuk menjadi pemimpin," katanya.

Selain itu Zuristyo juga menjelaskan pihaknya telah menyiapkan Masnyah sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk H Sukirman yang maju di Pilkada Bangka Barat 2020.

"Surat PAW sudah diajukan dan Mansyah akan menggantikan H Sukirman. H Sukirman akan ikut pilkada sebagai bakal calon Bupati Bangka Barat, " jelasnya. (bangkapos.com / rya)