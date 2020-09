Pengumuman II (Kedua) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan - Bank Mandiri 8 September 2020

BANGKAPOS.COM--Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery Palembang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan KPKNL Pangkalpinang terhadap jaminan hutang debitur atas nama:

1. Leni Dirgahayu

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 696 Tgl. 09 Februari 2010, atas nama Leni Dirgahayu, Luas Tanah = 105 M2, Luas Bangunan = 55 M2, terletak di Perumahan Graha Puri Type Irano Cluster Damar Blok C2 No. 11 Jl. Raya Selindung, Kel. Selindung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp. 326,250,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 97,000,000,-

2. Susanto

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 33 Tgl. 23 April 2014, atas nama Susanto, Luas Tanah = 84 M2, Luas Bangunan = 56 M2, terletak di Perumahan Puri Krabut Blok B No. 11, Jalan Padat Karya Kel. Jerambah Gantung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp. 209,000,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 62,000,000,-

3. Remiwati

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHGB No. 1169 Tgl. 06 Januari 2012 atas nama Remiwati, Luas Tanah = 105 M2, Luas Bangunan = 40 M2, terletak di Perumahan Graha Puri Type Daffio Cluster Damar Blok D4 No. 14, Kel. Selindung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp. 201,460,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 60,000,000,-

4. Diana

Sebidang tanah dan bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 1955 Tgl. 06 Juli 2012, atas nama Diana, Luas Tanah = 95 M2, Luas Bangunan = 29 M2, terletak di Perumahan Puncak Permai Residence, Blok C No. 6, Jalan Depati Amir, Kel. Srimenanti, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai Limit Rp. 69,918,000,-; Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 20,000,000,-

5. Rimaya